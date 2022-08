ID SCENT: « L’art de l’in­no­va­tion parfu­mée »

Nais­sance : 2004

Histoire : iD SCENT est née de l’ex­per­tise en aérau­lique de Michel Caffon, notam­ment en diffu­sion de parfum, couplée à l’en­thou­siasme de ses enfants, Julie et Maxime pour déve­lop­per des solu­tions olfac­tives en adéqua­tion avec les attentes du marché. Entre­prise fami­liale où l’hu­main est primor­dial, iD SCENT conçoit, fabrique et commer­cia­lise des produits inno­vants parfu­més. Son exper­tise repose sur la maîtrise des diffé­rentes tech­no­lo­gies qui permettent de resti­tuer fidè­le­ment et dura­ble­ment le parfum sur de nombreux supports. Objec­tif : bous­cu­ler et moder­ni­ser le marché de l’échan­tillon­nage. Le défi quoti­dien d’iD SCENT est d’al­ler au-delà de la stan­dar­di­sa­tion des supports d’échan­tillon­nage. Pour répondre à cet enga­ge­ment, iD SCENT a déve­loppé une tech­no­lo­gie d’avant-garde nommée Scen­test®, inté­grant par compres­sion d’air le parfum dans les fibres du papier mais aussi du tissu. Parmi les derniers chal­lenges fami­liaux, la créa­tion d’Imao, la marque propre de parfum France pour auto­mo­bile en crois­sance dans 25 pays.

http://idscent.net/