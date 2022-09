Le groupe lyon­nais Addev Mate­rials vient de rache­ter Dick­son Holland, spécia­liste néer­lan­dais des rubans auto-adhé­sifs. Cette entre­prise de 14 personnes réalise 11 millions d’eu­ros de chiffre d’af­faires dans les appli­ca­tions adhé­sives pour les marchés de la construc­tion et de l’in­dus­trie. Dick­son distri­bue des produits en ruban et travaille avec les prin­ci­paux fabri­cants mondiaux tels que tesa, 3M et des fabri­cants spécia­li­sés. Au fil des ans, Dick­son a déve­loppé des capa­ci­tés de trans­for­ma­tion de rubans, ainsi que des proces­sus de découpe et d’em­bal­lage pour des clients privés en Europe du Nord. Avec cette opéra­tion de crois­sance externe, Addev Mate­rials renforce son exper­tise en matière d’adhé­sifs et dispose désor­mais d’un fort posi­tion­ne­ment au Bene­lux. Andy de Waard, fils du fonda­teur et direc­teur géné­ral de Dick­son Holland conserve 25% du capi­tal de l’en­tre­prise. « Pour réus­sir ce projet et déve­lop­per des syner­gies d’ap­pro­vi­sion­ne­ment, indus­trielles et commer­ciales, nous avons décidé de nous appuyer sur les compé­tences de l’équipe exis­tante, afin de créer une posi­tion forte pour son Busi­ness Group Mobi­lité & Indus­tries en Europe centrale avec Winte­rhal­der, notre parte­naire de longue date en Alle­magne », déclare Pascal Nadobny, président d’Ad­dev Mate­rials.

150 millions d’eu­ros de chiffre d’af­faires

Créée en 2006, Addev Mate­rials est une ETI patri­mo­niale qui emploie 650 personnes dans 15 sites indus­triels dans le monde. Elle a réalisé un chiffre d’af­faires annuel de 150 millions d’eu­ros en 2021. Concep­teur et fabri­cant de solu­tions maté­riaux sur mesure au service de la perfor­mance indus­trielle, Addev Mate­rials inter­vient dans la trans­for­ma­tion de films tech­niques et adhé­sifs, mais aussi dans le condi­tion­ne­ment sur mesure d’adhé­sifs et de produits chimiques. Ses clients se situent dans l’aé­ro­spa­tial et la défense, la mobi­lité, l’in­dus­trie, ainsi que dans la santé et l’hyy­giène.