Le leader mondial de l’ho­­méo­­pa­­thie confirme son redres­­se­­ment. Les ventes du 1er semestre 2022 de Boiron enre­­gistrent une crois­­sance de + 35,2% à 256,7 millions d’eu­­ros. Une progres­­sion d’ac­­ti­­vité qui concernent toutes les zones géogra­­phiques, dont la France + 25,2% à 131,3 millions d’eu­­ros. Si les médi­­ca­­ments homéo­­pa­­thiques sont encore à la peine (- 5,4% à 88,8 millions d’eu­­ros), les spécia­­li­­tés homéo­­pa­­thiques affichent un fort rebond : + 52,2% à 122 millions, tandis que les autres produits de santé (diver­­si­­fi­­ca­­tions récentes) repré­­sentent 46 millions d’eu­ros contre 15 millions sur les 6 premiers mois de 2021. Consé­quence logique de cette forte progres­sion d’ac­ti­vité, la renta­bi­lité se redresse avec un résul­tat opéra­tion­nel proche de 20 millions d’eu­ros (contre – 11 millions au 1er semestre 2021) un résul­tat net part du groupe de 12,5 millions quand il était néga­tif de 9,5 millions, un an aupa­ra­vant sur la même période.

La tréso­re­rie augmente de 30 millions d’eu­ros

La capa­cité d’au­to­fi­nan­ce­ment ressort à 21,2 millions (contre – 2,8 millions), les inves­tis­se­ments repartent à la hausse : + 20,7% à 11,4 millions et la tréso­re­rie nette s’éta­blit à 242,8 millions (+ 14,5%), soit 30 millions d’eu­ros de plus en un an. Dans un contexte d’in­fla­tion soute­nue et de tensions sur certains appro­vi­sion­ne­ments en éner­gie et en matières premières, Boiron déclare « tout mettre en œuvre pour assu­rer la dispo­ni­bi­lité de nos médi­ca­ments et de l’en­semble de notre gamme de produits. Nous restons vigi­lants sur l’évo­lu­tion de la crise sani­taire mondiale et conti­nuons de prendre les mesures appro­priées chaque fois que néces­saire ». Sur l’en­semble de l’exer­cice 2022, le groupe dirigé par Valé­rie Lorentz-Poin­sot prévoit une « hausse du chiffre d’af­faires sur l’en­semble des zones géogra­phiques du groupe ainsi qu’une évolu­tion signi­fi­ca­tive de la renta­bi­lité ».