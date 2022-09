Bourse & Valeurs #134, avec Patrick Marché (Algreen)

Patrick Marché, président d’Algreen, groupe spécia­lisé en agroa­li­men­taire ayant voca­tion à fédé­rer des PME tradi­tion­nelles et inno­vantes. Autour de Toques Blanches du monde (produits d’ex­cel­lence distri­bués en grande distri­bu­tion), Unis Fish Food (produc­tion de saumon, caviar et crabe) et Naka (bois­son pétillante à base de CBD), Algreen veut accueillir d’autres socié­tés en 2023.

Le groupe lyon­nais, coté en bourse au départ via Toques Blanches du Monde et depuis cet été sous le nom d’Algreen pèse 8 millions d’eu­ros de chiffre d’af­faires (et bien­tôt 10 millions) avec 32 personnes.