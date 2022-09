Cinq ans tout juste après sa nomi­na­tion à la tête du réseau Bpifrance de la grande région Auvergne-Rhône-Alpes, Jean-Pierre Bes passe le flam­beau à Yvan Demars. Ce dernier a commencé sa carrière dans la grande distri­bu­tion en 1998 avant d’in­té­grer la Banque Popu­laire du Massif Central comme chargé d’af­faires. Il rejoint Oseo en 2004 (devenu Bpifrance en 2012) où il occupe des fonc­tions de chargé d’af­faires finan­ce­ment, délé­gué terri­to­rial à Saint-Etienne (2007–2015) avant d’être nommé direc­teur régio­nal à Amiens (2015–2017) puis direc­teur régio­nal à Grenoble jusqu’en 2020. A cette date, il est promu direc­teur du réseau Nord-Ouest de Bpifrance, poste qu’il occupe jusqu’à cette rentrée où il est nommé à Lyon pour prendre la direc­tion d’un réseau qui compte 7 implan­ta­tions (Annecy, Bourg-en-Bresse, Cler­mont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Saint-Etienne et Valence), soit 230 colla­bo­ra­teurs.

Près de 10 000 entre­prises clientes

Yvan Demars est diplômé de l’ENITIAA (Ecole natio­nale d’in­gé­nieurs des tech­niques des indus­tries agri­coles et agroa­li­men­taires deve­nue Oniris) ainsi que de l’IAE de Lyon III. Bpifrance a connu une année excep­­tion­­nelle en 2021 dans la région Auvergne-Rhône-Alpes avec près de 10 000 entre­­prises clientes et presque 10 milliards d’eu­­ros mobi­­li­­sés (4,1 milliards d’en­­ga­­ge­­ment de la filiale de la Caisse des Dépôts et près de 6 milliards des banques).