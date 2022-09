Le projet de giga­fac­tory de Carbon est suivi de très près par les pouvoirs publics et de nombreuses régions en France sont dans les star­tings blocks pour accueillir cette usine XXL de fabri­ca­tion de panneaux solaires. Le choix de la loca­li­sa­tion doit inter­ve­nir d’ici à la fin de l’an­née. Dans la stra­té­gie de reconquête de la souve­rai­neté française et euro­péenne en matière d’éner­gie solaire, c’est une pièce essen­tielle du dispo­si­tif qui se met en place. Dans cette pers­pec­tive, le parte­na­riat tech­no­lo­gique et indus­triel signé par Carbon avec le groupe ECM, doublé d’une prise de parti­ci­pa­tion, prend tout son sens. ECM va appor­ter son exper­tise appliquée à l’in­dus­trie photo­vol­taïque, via deux de ses filiales (produc­tion de plaquettes de sili­cium bas carbone et fabri­ca­tion de cellules solaires) et accom­pa­gner ainsi Carbon dans le déploie­ment des lignes de produc­tion auto­ma­ti­sées qui sont au cœur de son projet.

5 milliards d’eu­ros d’in­ves­tis­se­ments

Le projet Carbon est porté par des Lyon­nais, Pascal Richard, son président en tête, qui ambi­tionne de produire et commer­cia­li­ser des cellules et modules photo­vol­taïques grâce à cette giga­fac­tory d’une capa­cité de 5 GW dès 2025 puis de plus de 20 GW à partir de 2030. A la clé, plus de 5 milliards d’eu­ros d’in­ves­tis­se­ments et la créa­tion de plus de 10 000 emplois d’ici à 2030.

Leader inter­na­tio­nal de solu­tions indus­trielles de haute perfor­mance, le groupe ECM est reconnu mondia­le­ment pour ses inno­va­tions, tech­no­lo­gies, procé­dés, solu­tions et services notam­ment dans le domaine du photo­vol­taïque. La société greno­bloise (500 colla­bo­ra­teurs) et ses 15 filiales apportent des solu­tions concrètes à la décar­bo­na­tion et à la tran­si­tion écolo­gique de l’in­dus­trie. « Cela fait très long­temps que le groupe ECM est un leader dans les équi­pe­ments photo­vol­taïques. Grace à Carbon, nous avons l’op­por­tu­nité de revi­ta­li­ser toute une filière et de remettre l’Eu­rope au centre du marché solaire mondial. Ce parte­na­riat est égale­ment l’oc­ca­sion pour ECM de renfor­cer son appa­reil produc­tif en France », affirme Laurent Pélis­sier, président du groupe ECM et admi­nis­tra­teur de Carbon. De son côté, Pascal Richard, président et cofon­da­teur de Carbon, ajoute : « Nous sommes hono­rés et très heureux que le groupe ECM rejoigne l’aven­ture Carbon. L’ex­per­tise de ses équipes et diri­geants dans les tech­no­lo­gies et les projets indus­triels photo­vol­taïques sera un atout déter­mi­nant pour concré­ti­ser la vision de Carbon. Ce parte­na­riat a d’au­tant plus de sens qu’ECM est un leader des tech­no­lo­gies TOPCon et IBC que Carbon a choisi pour ses futures cellules ».

Top 10 mondial en 2030

Carbon a vu le jour autour d’un action­na­riat indé­pen­dant et d’une équipe experte mêlant entre­pre­neurs, indus­triels, ingé­nieurs, cher­cheurs, consul­tants, profes­sion­nels des infra­struc­tures éner­gé­tiques et de l’éner­gie solaire photo­vol­taïque, « convain­cus de la néces­sité de la tran­si­tion éner­gé­tique pour répondre au défi clima­tique, déter­mi­nés à créer de l’em­ploi local en contri­buant à recons­truire toute une filière indus­trielle ». L’am­bi­tion de Carbon est de « contri­buer à la décar­bo­na­tion de nos écono­mies tout en renforçant la souve­rai­neté éner­gé­tique euro­péenne » et avec comme « objec­tif d’in­té­grer le top 10 mondial des fabri­cants de cellules solaires dès 2030 ».