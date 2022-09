Et de six. Les Bateaux Lyon­nais, la compa­gnie fluviale de Lavo­rel Hôtels, disposent depuis cet été d’un sixième bateau événe­men­tiel, Le Saint-Exupéry, construit aux Pays-Bas en 2018 et désor­mais amarré quai Rambaud. D’une longueur de 36 mètres et de 7,5 mètres de large, il peut accueillir jusqu’à 80 personnes assises et 120 en cock­tail en salle inté­rieure ou en terrasse pour des croi­sières sur la Saône ou le Rhône avec des durées variables, à la conve­nance des clients. Avec ses 6 bateaux (Hermès et Hermès II, Navi­lys I et II, Elle & Lui et Saint-Exupéry), le groupe lyon­nais exerce 3 acti­vi­tés distinctes pour une clien­tèle affaires et loisirs : croi­sières prome­nades, croi­sières restau­rants et croi­sières priva­tives pour les événe­ments.

Après Décines, Kops­ter à Paris

Dans le même temps, Jean-Claude Lavo­rel pour­suit le déve­lop­pe­ment de son groupe hôte­lier, désor­mais fort de 13 établis­se­ments (4 et 5 étoiles) en Auvergne-Rhône-Alpes et en région pari­sienne. Les deux derniers 4 étoiles ouvrent d’ailleurs à Paris au cours de ce 2nd semestre 2022, à savoir un Kops­ter Hôtel à la Porte de Versailles (établis­se­ment de 128 chambres dans le 15e arron­dis­se­ment de Paris) et un Kops­ter Hôtel Paris Ouest Colombes, en décembre, dans la ZAC Arc Spor­tif à proxi­mité du quar­tier de la Défense (hôtel et rési­dence de 250 chambres, restau­rant, roof­top et 700 m2 d’es­paces événe­men­tiels). Le 1erKops­ter de Lavo­rel Hôtels a ouvert à Décines au cœur d’OL Vallée (140 chambres), voici plusieurs années main­te­nant.

Les autres établis­se­ments du groupe sont le Marriott Lyon Cité inter­na­tio­nale, le Château de Bagnols, (maison Relais & Châteaux au cœur du Beaujo­lais avec 25 suites, un restau­rant gastro­no­mique et un Spa), le Palace de Menthon à Annecy, le Black Bass Hotel, le Jules Verne (à côté du lac Léman), le Chabi­chou (Relais & Châteaux à Cour­che­vel 1850), les Suites de la Poti­nière, le Grand Hôtel Cour­che­vel et le Grand Pavillon Chan­tilly – Hyatt Regency. Jean-Claude Lavo­rel possède aussi le Château des Rava­tys, domaine viti­cole en plein cœur du Beaujo­lais racheté en 2020.