Sitôt nommé, sitôt dans la tempête. Thomas Fontaine, le nouveau direc­teur géné­ral de Keolis Lyon, a donné ce jeudi après-midi sa première confé­rence de presse aux côtés de Jean-Charles Kohl­haas, vice-président de Sytral Mobi­li­tés, pour reve­nir sur les inci­dents surve­nus ce jeudi sur le métro B. La ligne, qui subit des pannes récur­rentes depuis son auto­ma­ti­sa­tion en juin dernier, est à l’ar­rêt depuis le début de la mati­née pour une reprise du service seule­ment esti­mée à demain matin. Une situa­tion into­lé­rable pour Jean-Charles Kohl­haas. Le vice-président du Sytral a ainsi présenté ses excuses à tous les voya­geurs impac­tés par cet inci­dent, avant de tancer sévè­re­ment Keolis Lyon, l’ex­ploi­tant du réseau TCL : « Trois ou quatre inci­dents en quelques semaines, ça fait beau­coup. En accord avec Bruno Bernard (le président du Sytral, NDLR) en dépla­ce­ment à Reims, nous avons convoqué la direc­tion géné­rale de Keolis Lyon pour faire le point sur ces pannes récur­rentes. Nous leur avons fait part de notre mécon­ten­te­ment sur la gestion de l’in­ci­dent de ce matin. C’est inac­cep­table et pas à la hauteur. »

Bruno Bernard a contacté de son côté le PDG d’Alstom France, le construc­teur des nouvelles rames auto­ma­tiques, et la PDG de Keolis France, pour leur faire part de sa colère sur la gestion de ces inci­dents, notam­ment sur la ques­tion de l’in­for­ma­tion voya­geurs. En cause, ces nombreuses vidéos publiées dans la mati­née sur les réseaux sociaux, où l’on distin­guait des voya­geurs descendre sur les voies, excé­dés par le manque d’in­for­ma­tion des agents TCL. « Nous avions sept rames coin­cées entre deux stations à évacuer, soit l’équi­valent de 1 500 personnes, indique Thomas Fontaine. Nous sommes en lien avec Alstom pour comprendre la panne et nos équipes ingé­nie­rie sont en cours d’ana­lyse de l’in­ci­dent. »

Thomas Fontaine remplace Laurence Eymieu chez Keolis Lyon

Le nouveau direc­teur géné­ral de Keolis Lyon fait donc ses premiers pas dans un climat très tendu. Arrivé à Lyon la semaine dernière après quatre années passées à la tête du réseau de Dijon, Thomas Fontaine — qui ne devait initia­le­ment prendre ses fonc­tions qu’en octobre prochain — connaît déjà bien le réseau TCL pour avoir été direc­teur de la main­te­nance et direc­teur adjoint de Keolis Lyon entre 2009 et 2018. Sa nomi­na­tion inter­vient suite au départ surprise de Laurence Eymieu, évin­cée par la direc­tion géné­rale de Keolis, après des mois de rela­tions glaciales entre le Sytral et Keolis Lyon, et à quelques semaines de la remise du cahier des charges du Sytral en vue de la mise en allo­tis­se­ment du réseau TCL (voir Lyon Déci­deurs n°25 – Avril 2022).

La nomi­na­tion à la tête de Keolis Lyon d’un fin connais­seur du réseau de trans­ports en commun lyon­nais ne doit donc rien au hasard. « Je féli­cite Thomas pour cette nomi­na­tion et me réjouis de son retour à Lyon, au cœur d’un terri­toire et d’un réseau qu’il connaît parfai­te­ment, commen­tait ainsi Marie-Ange Debon, prési­dente du direc­toire de Keolis, suite à l’an­nonce de sa nomi­na­tion. L’ex­pé­rience acquise ces dernières années à Dijon lui sera précieuse pour accé­lé­rer le déve­lop­pe­ment du réseau TCL au service des ambi­tions de SYTRAL Mobi­li­tés et du Grand Lyon. » Son arri­vée doit ainsi permettre à la filiale de la SNCF d’apai­ser ses rela­tions avec le Sytral, en vue de la prochaine redis­tri­bu­tion des cartes induite par l’al­lo­tis­se­ment.