« Nous sommes passés de 90 maga­sins en 2000 à 400 aujourd’­hui », explique Régis Pelen, président du conseil de surveillance de La Vie Claire (*). Lorsqu’il cède Distri­borg à Wessa­nen en 2000, Régis Pelen garde dans le giron fami­lial la chaîne de maga­sins bio rache­tée en 1996. Vingt-deux ans plus tard, La Vie Claire a inau­guré lundi soir son 400ème maga­sin, avenue des Frères Lumière dans le 8e arron­dis­se­ment. Un choix qui ne doit rien au hasard, Lyon étant le berceau du groupe et l’une de ses places fortes avec 35 maga­sins dans l’ag­glo­mé­ra­tion. Le petit dernier, d’une surface de 231 m2, tout en longueur, emploie 6 personnes diri­gées par Pierre Breton et propose, comme chaque point de vente, 6 000 réfé­rences dont 2 000 à la marque La Vie Claire qui assurent la moitié du chiffre d’af­faires.

Chris­telle Le Hir soute­nue

Détenu en propre par le groupe comme un tiers des maga­sins, les 2/3 des maga­sins étant des fran­chi­sés, ce nouveau point de vente a repré­senté un inves­tis­se­ment proche de 400 000 euros (inves­tis­se­ment moyen pour tout nouveau maga­sin). Régis Pelen ne cache pas que la conjonc­ture n’est pas simple pour le secteur. « Le bio traverse une période compliquée. Toute la profes­sion souffre, y compris la GMS. Sur l’en­semble de l’an­née 2022, nous fini­rons au mieux sur un chiffre d’af­faires stable ou un léger recul de 5% maxi­mum. Les derniers mois de l’exer­cice sont essen­tiels, donc il est déli­cat de faire une prévi­sion précise aujourd’­hui ».

En atten­dant, La Vie Claire semble avoir retrouvé, cette fois-ci, une stabi­lité mana­gé­riale après avoir vu passer 4 diri­geants opéra­tion­nels en l’es­pace de 16 mois. Chris­telle Le Hir, la nouvelle prési­dente du direc­toire, arri­vée en avril après avoir dirigé notam­ment la branche épice­rie de Grand Frais, peut comp­ter sur le soutien de Régis Pelen. « Elle a procédé à une restruc­tu­ra­tion sur 3 postes et tout le monde est derrière elle et pousse dans le même sens », indique le président du conseil de surveillance, désor­mais satis­fait de sa direc­tion opéra­tion­nelle.

Fin des pros­pec­tus papiers

De son côté, Chris­telle Le Hir précise qu’il a fallu « trou­ver de nouveaux leviers de crois­sance. Nous avons beau­coup travaillé sur les produits à la marque La Vie Claire et on a pris en compte les problèmes de pouvoir d’achat avec une campagne « 100 petits prix bio », mais aussi en propo­sant une réduc­tion de 50% sur le deuxième achat chaque fois qu’un client achète le même produit en 2 exem­plaires. Nous avons stoppé tous nos tracts papiers, c’est un geste écolo­gique ! Nous accé­lé­rons la commu­ni­ca­tion sur le digi­tal en faisant décou­vrir notre gamme sur la théma­tique « le bio, ça vaut le goût ». Nos plans d’ac­tion paient. Un gros effort d’éco­res­pon­sa­bi­lité des maga­sins se met en place : choix des maté­riaux -plus de bois, moins de plas­tique- du vrac, du verre, des parte­na­riats renfor­cés avec des produc­teurs locaux comme Graines de Lyon ou la Bras­se­rie Dulion ou avec Reboo­teille, la filière de réem­ploi des embal­lages en verre ». Le groupe a lancé plus de 200 nouveau­tés produits La Vie Claire en 2021.

Après avoir ouvert 34 maga­sins en 2021, La Vie Claire se situait sur un rythme de 14 à fin juin 2022. Face à son prin­ci­pal concur­rent Biocoop qui possède 750 maga­sins, La Vie Claire consi­dère qu’elle « a encore de la marge pour gran­dir »… Avec 1 250 colla­bo­ra­teurs (soit 1 063 ETP, équi­va­lents temps plein), le groupe annonce un chiffre d’af­faires (TTC) de 355 millions d’eu­ros l’an dernier pour la tota­lité des maga­sins (en recul par rapport à 2020 mais en hausse de 7,7% par rapport à 2019) et reven­dique le rang de 3e enseigne de la distri­bu­tion spécia­li­sée bio et de 1ère enseigne de la fran­chise en bio. La Vie Claire est enga­gée dans un projet d’in­ves­tis­se­ment de 60 millions d’eu­ros autour du démé­na­ge­ment de son siège social et de sa plate­forme logi­si­tique de Monta­gny à Grigny, d’ici à 2025. Un chiffre qui englobe le foncier, la construc­tion du bâti­ment et l’équi­pe­ment inté­rieur. Un ensemble de près de 20 000 m2.

(*) La Vie Claire est contrô­lée à 80,2% par la famille Pelen, 9,5% par la direc­tion et les colla­bo­ra­teurs, 9,2% par d’autres mino­ri­taires et 1,1% par le Fonds de dota­tion Eric Pelen.

Photo : Régis Pelen et Chris­telle Le Hir dans le maga­sin La Vie Claire Lyon Lumière