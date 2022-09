L’in­vité Vincent Galoche, le nouveau direc­teur géné­ral du Sofi­tel Lyon Belle­cour, confirme la réou­ver­ture ce lundi du restau­rant les Trois Dômes autour d’une nouvelle carte et d’une salle repen­sée. Les nappes ont disparu pour lais­ser la place à des tables en bois de chêne massif. Ce sera l’unique restau­rant de l’hô­tel iconique lyon­nais. Le Sofi­tel Belle­cour a réalisé un excellent mois de juillet et dépassé en août ses perfor­mances d’août 2019. Vincent Galoche évoque une possible réno­va­tion complète de l’hô­tel 5 étoiles, à terme.