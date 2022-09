L’in­vité: Yvan Patet, PDG d’em2c. Le promo­teur immo­bi­lier lyon­nais explique le projet D-Side à Décines, 1er terri­toire inclu­sif médico-social de la Métro­pole de Lyon. Choisi en 2019, em2c déve­loppe un projet de 100 000 m2 au total avec des bureaux, des acti­vi­tés médico-sociales et des loge­ments. Plus de 25 000 m2 ont déjà été livrés et 25 000 m2 vont l’être en 2022–2023.

Yvan Patet évoque aussi le projet de la ZAC des Platières autour du Pays Mornan­tais (24 hectares) « La Région a du goût » avec une prio­rité sur l’agro-alimen­taire. Saint-Fons (Boos­ter), Lyon Gerland (Fagor-Brandt), St-Laurent-de-Mure: le carnet de commandes d’em2c est bien plein. Avec un effec­tif d’une petite centaine de personnes, em2c pèse autour de 150 millions d’eu­ros de chiffre d’af­faires.