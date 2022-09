L’in­vité : Frédé­ric Maurel, président de Lyon Place Finan­cière. Tour d’ho­ri­zon des grands rendez-vous et projets à venir de Lyon Place Finan­cière qui fédère plus de 300 acteurs de la place. A commen­cer par le Forum Lyon Pôle Bourse qui se tient mercredi 28 septembre au Palais de la Bourse, à la CCI Lyon Métro­pole. 5e édition avec près de 40 entre­prises cotées et de très nombreux inves­tis­seurs et gérants qui viennent à leur rencontre.

Plateau TV de l’évé­ne­ment assuré par Lyon Déci­deurs, toute la jour­née. Chaque année, Lyon Place Finan­cière orga­nise une quaran­taine de réunions, rendez-vous et événe­ments. Les prochains, entre autres, Forum Fintech et Victoire des Auto­di­dactes, début novembre 2022.