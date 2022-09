Équipementier depuis 85 ans, présent sur trois continents, EFI crée des solutions technologiques innovantes pour relever les défis de la mobilité en rendant les véhicules plus écologiques, plus sûrs et plus confortables.

EFI AUTOMOTIVE : rele­ver le défi de la mobi­lité Nais­sance : 1936 Équi­pe­men­tier depuis 85 ans, présent sur trois conti­nents, EFI crée des solu­tions tech­no­lo­giques inno­vantes pour rele­ver les défis de la mobi­lité en rendant les véhi­cules plus écolo­giques, plus sûrs et plus confor­tables. Son outil de produc­tion perfor­mant et ses centres de recherche et déve­lop­pe­ment tech­no­lo­gique implan­tés sur plusieurs conti­nents font de cette entre­prise un acteur reconnu dans l’in­dus­trie auto­mo­bile. Arrière-petite fille du fonda­teur de la société, Béatrice Schmidt-Thol­lin est deve­nue Prési­dente direc­trice géné­rale en juillet 2020. En veille constante des tendances, EFI Auto­mo­tive enri­chit progres­si­ve­ment son capi­tal d’ex­per­tises. Ses équipes de Recherche & Déve­lop­pe­ment combinent les savoir-faire exis­tants et conçoivent de nouvelles briques tech­no­lo­giques. www.efiau­to­mo­tive.com