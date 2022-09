C’est l’autre infor­ma­tion majeure de cet été dans le secteur de la gastro­no­mie lyon­naise. Outre la revente en juin dernier de La Mère Brazier par Mathieu Vian­nay à l’homme d’af­faires borde­lais Matthieu Gufflet, Laurent Gerra annonçait mi-août avoir repris 100% du capi­tal de Léon de Lyon, du Chan­te­clair et de Pléthore & Baltha­zar, les restau­rants déte­nus par Fabien Chalard et Julien Géliot, des Gastro­no­mistes. L’épi­logue d’un long feuille­ton, dont l’is­sue semblait inéluc­table tant l’idylle entre le couple d’en­tre­pre­neurs et l’hu­mo­riste, parte­naires depuis 2018 et la reprise de Léon de Lyon au restau­ra­teur Jean-Paul Lacombe, s’était étio­lée ces derniers mois.

>>>Laurent Gerra reprend Leon de Lyon et plusieurs restau­­rants de Fabien Chalard

Désor­mais seul aux manettes de ces établis­se­ments, Laurent Gerra s’est alors tourné vers Jérôme Bocuse pour l’épau­ler dans la reprise de ces maisons iconiques, symboles du patri­moine culi­naire lyon­nais. « Les premiers contacts remontent au mois de janvier. Laurent nous a dit qu’il était très inquiet quant à l’ex­ploi­ta­tion de certains restau­rants, renseigne Paul-Maurice Morel, direc­teur géné­ral asso­cié des Maisons Bocuse. Il sentait que ça n’al­lait pas dans bon sens et nous a demandé de pouvoir le soute­nir au niveau de l’ex­ploi­ta­tion. Ce que Jérôme a bien évidem­ment accepté. »

Entre les mains des banquiers

Jérôme Bocuse et Laurent Gerra, proches depuis long­temps, vont main­te­nant enta­mer des discus­sions avec les parte­naires bancaires, bailleurs et créan­ciers pour « sauver » ces établis­se­ments de la Presqu’île et de la Croix-Rousse. Car c’est bien d’un sauve­tage dont il est ques­tion dans ce dossier. « Notre prio­rité, c’est de préser­ver le Léon de Lyon et le Chan­te­clair qui sont deux joyaux. Mais on ne le fera pas sans le soutien des parte­naires bancaires et finan­ciers. Ce sont eux qui ont les choses en mains désor­mais, et la clé pour préser­ver ces acti­vi­tés », prolonge Paul-Maurice Morel, qui espère un dénoue­ment posi­tif d’ici mi-septembre.

Laurent Gerra, dans son restau­rant Léon de Lyon ©Marie-Eve Brouet

En cas d’ac­cord, Léon de Lyon ne passera pas pour autant sous pavillon Bocuse, aux côtés des sept bras­se­ries (Le Nord, Le Sud, L’Est, L’Ouest, Lumières, Louvre et Irma) et des deux restau­rants (Fond Rose et Margue­rite) du groupe. « Seul Jérôme Bocuse peut déci­der de l’usage du nom Bocuse pour un établis­se­ment à Lyon ou aux quatre coins du monde et il n’a pas eu l’idée de l’adjoindre dans ce cas précis pour l’ins­tant, souligne le direc­teur géné­ral asso­cié des Maisons Bocuse. Léon de Lyon, c’est une entité qui vit d’elle-même, ancien­ne­ment deux étoiles au Miche­lin. Il suffit de voir l’en­goue­ment suscité par l’an­nonce de cette reprise sur les réseaux sociaux pour voir que les clients vont être là. » Le groupe déploiera donc des acti­vi­tés supports pour l’ex­ploi­ta­tion de ces établis­se­ments, en soutien des équipes de Laurent Gerra. « Et l’oi­seau volera de ses propres ailes quand on aura appris à voler ensemble », souffle le diri­geant.

Bataille juri­dique contre l’Ins­ti­tut

Mais l’été de Jérôme Bocuse, qui vit aux Etats-Unis mais vient une fois par mois envi­ron à Lyon, n’a pas été secoué par ce seul rappro­che­ment avec Laurent Gerra. Le fils de Monsieur Paul mène depuis de longs mois une bataille juri­dique contre l’Insti­tut Paul Bocuse, l’école des arts culi­naires et des métiers de l’hô­tel­le­rie d’Écully, du fait d’un litige sur l’uti­li­sa­tion du nom et de la marque Bocuse. Alors qu’il veille depuis le décès de son père à préser­ver l’hé­ri­tage de ce patro­nyme inter­na­tio­na­le­ment respecté, il déplore aujourd’­hui dans une lettre adres­sée aux étudiants « des chan­ge­ments profonds et boule­ver­se­ments orga­ni­sa­tion­nels qui ternissent et malmènent l’image de Paul Bocuse, et instru­men­ta­lisent le nom Bocuse pour trans­for­mer le projet péda­go­gique en projet marke­ting global. »

Jérôme Bocuse s’étonne ainsi de voir fleu­rir des parte­na­riats en tous genres entre l’école et d’autres parties, sous-couvert du célèbre patro­nyme. Du côté de la famille, on explique pour­tant que le contrat initial prévoyait une utili­sa­tion du nom Bocuse limi­tée aux acti­vi­tés d’en­sei­gne­ment, d’hô­tel­le­rie et de restau­ra­tion, pour éviter les confu­sions entre les acti­vi­tés de l’école et celles de la famille. Jérôme Bocuse a donc choisi de porter l’af­faire devant la justice. « Le nom Bocuse, ce n’est pas un pin’s. C’est d’abord un homme, Paul Bocuse, une famille, des profes­sion­nels. À partir du moment où l’Ins­ti­tut ne respecte pas les termes de ce contrat, les diffi­cul­tés arrivent », justi­fie Paul-Maurice Morel.

Jérôme Bocuse et Paul-Maurice Morel

Le direc­teur géné­ral asso­cié des Maisons Bocuse livre par ailleurs sa version des faits quant à la suppo­sée rede­vance exigée par Jérôme Bocuse à l’Ins­ti­tut pour l’au­to­ri­ser à garder son nom : « On ne peut pas dire que Jérôme a demandé des millions à l’Ins­ti­tut ! Au contraire, il était même prêt à prolon­ger gratui­te­ment au-delà des dates initiales et à prendre à sa charge le contrôle interne du respect du contrat d’usage. » Domi­nique Girau­dier, le direc­teur de l’école, assure de son côté dans un cour­rier envoyé aux étudiants « qu’au­cune action n’a été menée de façon lucra­tive, en utili­sant anor­ma­le­ment le nom de Paul Bocuse ». L’af­faire sera jugée devant les tribu­naux courant 2023.