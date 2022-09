Mapièce, concept de maisons d’hôtes pour entre­prises s’agran­dit et crée Colo­riaj, un nouveau lieu dédié au déve­lop­pe­ment de la créa­ti­vité des sala­riés. « Ce concept n’existe pas à Lyon, explique Céline Paravy-Atlan, la créa­trice de Colo­riaj. Il n’y a pas d’es­pace lié à la créa­tion. » Le studio coloré de 40m2 se présente en effet comme une « bulle de créa­ti­vité ».

Un espace pour culti­ver l’ima­gi­na­tion

Les couleurs fram­boise, bleu élec­trique et jaune de l’ap­par­te­ment basé aux Jaco­bins cherchent à appor­ter du « peps » et à libé­rer la créa­ti­vité. Colo­riaj propose des ateliers tels que la faci­li­ta­tion graphique ou l’en­ga­ge­ment du corps pour boos­ter l’in­ven­ti­vité des sala­riés et à terme « appor­ter une péda­go­gie » selon Céline Paravy-Atlan. Les parti­ci­pants sont guidés durant les acti­vi­tés par des experts, notam­ment Flavien Cher­vet, direc­teur de l’in­no­va­tion à l’IRIIG, qui a mis au point la Métho­do­lo­gie Colo­riaj. A terme, Céline Paravy-Atlan compte « appro­fon­dir l’ex­pé­rience Colo­riaj en créant un lieu plus vase qui offrira encore plus de possi­bi­li­tés ». Créé en 2012, les 6 studios Mapièce reçoivent 8000 personnes chaque année à l’oc­ca­sion de sémi­naires, réunions, confé­rences ou soirées, orga­ni­sés par les socié­tés.