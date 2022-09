Alors que la start-up lyon­naise MyFor­ma­lity (8 colla­bo­ra­teurs, chiffre d’af­faires non commu­niqué), hub de services juri­diques et finan­ciers pour les entre­pre­neurs, annonçait initia­le­ment vouloir boucler une levée de fonds de 3 millions d’eu­ros, l’en­tre­prise « 100 % digi­tale » a fina­le­ment levée 600 000 euros en equity. « Nous avons simple­ment rééva­lué nos besoins, puis nous voulions privi­lé­gier la qualité à la quan­tité. Enfin, nous ne voulions pas contrac­ter de dette auprès de banque avec l’ef­fet de levier », explique Virgi­nie Bois­si­mon-Smol­der, direc­trice géné­rale de MyFor­ma­lity. Ce tour de table réuni des grands patrons et entre­pre­neurs de la région lyon­naise tels que Laurent Fiard (Visia­tiv), Jean-Michel Bérard, (Esker), Renaud Sornin (fonda­teur d’At­tes­ta­tion Légale), Sébas­tien Ricard (LumApps), Guil­hem de Lajarte (D2L Groupe) ou encore Jean-Loup Rogé (Implid), service et conseil aux entre­prises, etc..

« Quadru­pler notre chiffre d’af­faires »

Fondée en 2019 à Lyon par des profes­sion­nels du Droit et de l’ex­per­tise comp­table, MyFor­ma­lity accom­pagne les entre­pre­neurs, TPE et PME en propo­sant du sur-mesure avec des docu­ments auto­ma­ti­sés, des outils de gestion ou encore l’ac­cès direct à plus de 300 experts. « Aujourd’­hui, grâce à cette levée de fonds, nous avons l’am­bi­tion d’ac­cé­lé­rer notre action commer­ciale auprès des grands comptes parte­naires, conti­nuer à déve­lop­per la partie tech­no­lo­gique ainsi que de recru­ter pour agran­dir l’équipe. D’ici quelques mois, nous allons être une douzaine puis nous allons tripler voir quadru­pler notre chiffre d’af­faires. » Enfin, déjà bien présente sur le terri­toire natio­nal, la start-up lyon­naise espère à moyen terme s’ex­por­ter à l’in­ter­na­tio­nal.

Thomas Squarta