Il faudra encore un peu patien­ter pour que la vente d’OL Groupe à Eagle Foot­ball, contrôlé par John Textor, ne devienne effec­tive. Le club lyon­nais a annoncé ce matin que la date de réali­sa­tion de l’opé­ra­tion (le closing) au 30 septembre ne pour­rait être tenue. « Les discus­sions sont bien avan­cées avec les prêteurs du groupe Olym­pique Lyon­nais pour la confir­ma­tion du main­tien de l’en­semble des finan­ce­ments du groupe, nonobs­tant le chan­ge­ment de contrôle qui résul­tera de l’opé­ra­tion, sous réserve d’un rembour­se­ment partiel anti­cipé limité d’en­vi­ron 50 millions d’eu­ros. La quasi-unani­mité des prêteurs a déjà donné un accord de prin­cipe, et le groupe attend l’ac­cord de l’en­semble des prêteurs avant le closing. Un accord de prin­cipe a égale­ment été conclu récem­ment entre Eagle Foot­ball et ses prin­ci­paux parte­naires finan­ciers concer­nant les prin­ci­paux termes d’un finan­ce­ment pour la réali­sa­tion de l’Opé­ra­tion. Les accords défi­ni­tifs sont en cours de prépa­ra­tion », explique l’OL dans un commu­niqué rendu public vendredi avant l’ou­ver­ture de la bourse. En résumé, il faut à la fois l’ac­cord de tous les prêteurs du club (l’en­det­te­ment net d’OL Groupe dépasse les 300 millions d’eu­ros) et que John Textor rassemble l’en­semble de la somme néces­saire au rachat de l’OL dans le cadre de la vente des parti­ci­pa­tions de Pathé, IDG et Holnest (holding de Jean-Michel Aulas).

Prochains jours ou prochaines semaines

John Textor et Eagle Foot­ball n’ont pas terminé le montage complet de l’opé­ra­tion qui ne peut donc pas être signée ce jour comme cela était initia­le­ment prévu. Le même commu­niqué précise qu’il « reste néan­moins aux parties à fina­li­ser dans les prochaines semaines la docu­men­ta­tion juri­dique, notam­ment pour les prin­ci­paux finan­ce­ments d’Eagle Foot­ball, et les étapes méca­niques néces­saires à la bonne réali­sa­tion de l’opé­ra­tion ». Faut-il pour autant s’inquié­ter quant au bouclage final de la vente ? A priori, non, puisque « des discus­sions sont en cours entre les parties pour déter­mi­ner une nouvelle date de closing ». Mais, prudem­ment, l’OL ne s’en­gage pas, à ce stade sur une nouvelle date, tout en concluant que « la société infor­mera le marché dès que ces discus­sions auront abouti et qu’une nouvelle date aura été fixée. Ces discus­sions devraient abou­tir dans les tout prochains jours ».