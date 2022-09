Le fabri­cant français de panneaux solaires DualSun (50 colla­bo­ra­teurs), va fran­chir une nouvelle étape en faveur de la tran­si­tion éner­gé­tique en annonçant une levée de fonds de 10 millions d’eu­ros auprès de TiLT Capi­tal Part­ners, un fonds d’in­ves­tis­se­ment du Groupe Sipa­rex, et de son inves­tis­seur histo­rique Noria. DualSun ambi­tionne de conti­nuer à se déployer à l’in­ter­na­tio­nal, d’in­ves­tir en R&D dans sa gamme de panneaux solaires ainsi que de déve­lop­per une plate­forme de services. « Ces nouveaux moyens vont nous permettre d’aug­men­ter plus rapi­de­ment notre impact sur la néces­saire tran­si­tion éner­gé­tique », commente Jérôme Mouterde, le co-fonda­teur de DualSun. En paral­lèle de cette augmen­ta­tion de capi­tal, certains inves­tis­seurs histo­riques cèdent leurs titres aux fonda­teurs, Jérôme Mouterde et Laeti­tia Brot­tier, à TiLT et à Noria, cela permet de réor­ga­ni­ser le capi­tal de la société et porte le montant total de l’opé­ra­tion à 16 millions d’eu­ros.

Objec­tif : deve­nir l’un des fabri­cants leaders du solaire Euro­péen

Fondée en 2010, DualSun s’est ensuite déve­loppé pour lancer en 2019 la produc­tion de panneaux solaires hybride SPRING sur son site indus­triel à Juju­rieux en Auvergne-Rhône-Alpes. Ce panneau solaire 2-en-1, label­lisé Made In France, produit à la fois de l’élec­tri­cité et de l’eau chaude sani­taire sur une même surface, ce qui permet à l’en­tre­prise d’ob­te­nir un meilleur bilan carbone. Après avoir réalisé un chiffre d’af­faires de 17 millions d’eu­ros en 2021, DualSun souhaite pour­suivre sa crois­sance, notam­ment à l’étran­ger où 20 % de la produc­tion de l’usine a été vendue à l’ex­port. L’en­tre­prise est déjà présente sur le marché euro­péen : Pays-Bas, Belgique, Alle­magne, Suède, Norvège, Finlande, Suisse et Portu­gal, mais aussi en Israël, en Austra­lie, au Canada et depuis peu aux Etats-Unis. Cette levée de fonds va permettre à DualSun de recru­ter pour déployer des équipes loca­le­ment dans au moins 3 de ces pays, qui sont en cours de choix. La société devrait dépas­ser les 36 millions d’eu­ros de chiffre d’af­faires d’ici fin 2022.

T.S.