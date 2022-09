En pleine crois­sance, le lyon­nais ReCom (+60% CA 2022), spécia­lisé dans la pros­pec­tion BtoB exter­na­li­sée pour entre­prise, a choisi Saint-Etienne pour l’inau­gu­ra­tion de sa deuxième agence. « On a vu passer pas mal de fois de bons profils basés là-bas explique Jean-Michel Berjaud, PDG de ReCom. Et comme nous avons des diffi­cul­tés de recru­te­ment, on s’est dit qu’on allait ouvrir une deuxième implan­ta­tion pour avoir un bassin d’em­plois à Saint-Étienne. » ReCom a lancé une campagne de recru­te­ment pour sa nouvelle agence et vise à atteindre les 100 colla­bo­ra­teurs à l’ho­ri­zon 2023. Jean-Michel Berjaud table égale­ment sur un chiffre d’af­faire de 5 millions d’eu­ros d’ici l’an prochain. Créée en 2013, ReCom (74 colla­bo­ra­teurs) compte parmi ses clients des PME lyon­naises (Obiz, Implid, Effa­lia …) mais aussi de plus gros groupes tels que Micro­soft, Norauto ou encore Bigmat.

V.B.