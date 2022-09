On ne présente plus White Mirror qui depuis 2018 a fait sa place parmi les agences de commu­ni­ca­tion lyon­naises. Ses fonda­teurs, Jane Fiori et Nico­las Guille­mot, se lancent dans une nouvelle aven­ture entre­pre­neu­riale. En plus de White Mirror, ils partent aujourd’­hui à la conquête du monde de la fran­chise avec pour ambi­tion de revi­si­ter et de soute­nir la diffu­sion de ce modèle d’en­tre­pre­neu­riat. Pour cela, ils ont créé What The Fran­chise une plate­forme et un média dédiés à la fran­chise.

Nouvel acteur du secteur de la fran­chise, What The Fran­chise entend parti­ci­per à la relance post-crise sani­taire en dyna­mi­sant ce marché. La fran­chise est un formi­dable levier pour revi­ta­li­ser les tissus écono­miques et What The Fran­chise porte souhaite parti­ci­per à la diver­si­fi­ca­tion de l’en­tre­pre­neu­riat et rendre acces­sible à tout entre­pre­neur en herbe le modèle de la fran­chise au travers d’un véri­table contenu de marque commu­niqué intel­li­gem­ment.

« En échan­geant avec plusieurs fran­chi­seurs, nous nous sommes aperçus que le secteur de la fran­chise manquait d’un acteur jeune et punchy qui maîtrise les codes de la commu­ni­ca­tion et du digi­tal. » explique Jane Fiori. Pour répondre à ce manque, les deux entre­pre­neurs ont alors décidé de placer leur exper­tise de la commu­ni­ca­tion digi­tale au service de ce modèle promet­teur au travers d’une approche média et digi­tale inno­vante.

Immer­sion et image de marque : la touche What The Fran­chise

Convain­cus que le concept répond à un réel besoin, encore plus depuis la crise sani­taire, les deux entre­pre­neurs se lancent en 2021 dans ce nouveau défi qu’est What The Fran­chise. Ils sont accom­pa­gnés, épau­lés et conseillés par d’autres entre­pre­neurs, eux-mêmes fran­chi­seurs, experts dans les enjeux et problé­ma­tiques du secteur de la fran­chise.

L’en­tre­prise souhaite bous­cu­ler l’ex­pé­rience fran­chi­seur-candi­dat grâce à une plate­forme de mise en rela­tion ados­sée à un média dédié. Ses prin­ci­paux concur­rents, leaders sur le marché, réfé­rencent aujourd’­hui près de 2000 enseignes parmi lesquelles il est diffi­cile pour un fran­chi­seur de se démarquer. Pour se diffé­ren­cier et donner un réel coup de projec­teur à la fran­chise, What The Fran­chise aborde le sujet sous l’angle média et digi­tal en propo­sant un contenu de marque puis­sant qui valo­rise les enseignes, permet aux fran­chi­seurs de sortir du lot et aide les candi­dats à se proje­ter dans cette aven­ture entre­pre­neu­riale. À la fois plate­forme de mise en rela­tion et média dédié à l’uni­vers de la fran­chise, What The Fran­chise se construit en deux parties. D’un côté, la plate­forme faci­lite la rencontre entre les fran­chi­seurs et les candi­dats à la fran­chise. Elle met en lumière des enseignes sélec­tion­nées pour leur sérieux et leur poten­tiel de déve­lop­pe­ment. Des équipes de tour­nage partent alors en immer­sion dans leur univers pour révé­ler leurs valeurs, leur savoir-faire et leur modèle.

De l’autre côté, le média entre en syner­gie avec la plate­forme et apporte de la péda­go­gie grâce à des conte­nus de qualité sur les thèmes de la fran­chise, de l’en­tre­pre­neu­riat mais aussi du monde du travail en géné­ral. Inter­views, articles de fond, portraits, tribunes d’ex­perts… À travers son média, What The Fran­chise souhaite infor­mer de poten­tiels candi­dats à la fran­chise, inspi­rer de futurs entre­pre­neurs, vulga­ri­ser le monde parfois opaque de la fran­chise et, surtout, toucher

de nouvelles audiences telles que les (néo)entre­pre­neurs ou les inves­tis­seurs (hors fran­chise).

Déjà de belles réfé­rences

Lancée offi­ciel­le­ment le 23 mai 2022, What The Fran­chise n’a pas chômé et séduit déjà des dizaines de marques témoi­gnant ainsi de la néces­sité de bous­cu­ler les habi­tudes. De très belles marques font donc confiance à What The Fran­chise. Parmi elles, les célèbres Pokawa, Keep Cool, Daniel Moquet, King Marcel, Burger King, Jordan Tomas mais aussi My Little Warung, Team France Immo­bi­lier, France Hygiène Venti­la­tion, DOMetVIE, ASR, Tempo­ris, Mobi­laug, Drive Tout Nu, Dream Away, Attila, Litha Expresso, Naooen, Bump Games, Self Tissus.. et bien d’autres encore très prochai­ne­ment.

Des fran­chi­seurs qui recon­naissent en What The Fran­chise un concept dans l’air du temps et bien­tôt un incon­tour­nable du secteur comme en témoigne Maxime Buhler, fonda­teur de Pokawa : « What The Fran­chise propose une nouvelle expé­rience de la fran­chise. J’ai été agréa­ble­ment surpris par leur approche et leur vision moderne du marché. La parti­ci­pa­tion de Pokawa était évidente. »