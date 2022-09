C’était l’autre rencontre très atten­due de la jour­née à Lyon, après la récep­tion de Gérald Darma­nin par Grégory Doucet à l’Hô­tel de Ville ce vendredi matin. Loin de l’agi­ta­tion causée par la venue du ministre de l’In­té­rieur sur la Presqu’île et dans le quar­tier de la Guillo­tière, Bruno Bernard a reçu Laurent Wauquiez ce vendredi après-midi au siège de la Métro­pole de Lyon. La troi­sième rencontre — seule­ment — entre le président EELV de la Métro­pole et son homo­logue LR à la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Les deux hommes, qui n’avaient plus échangé en tête-à-tête depuis plus d’un an, ont ainsi discuté pendant une heure et quart « dans un climat de travail », après des mois de tensions et d’at­taques dans la presse et par cour­riers inter­po­sés.

Parmi les sujets abor­dés, la ques­tion du Contrat de Plan Etat-Région 2021–2027 (CPER) sur lequel les deux collec­ti­vi­tés s’écharpent depuis plusieurs mois. Si Bruno Bernard regret­tait jeudi face au club de la presse une forme de désen­ga­ge­ment de la Région sur ce dossier, poin­tant du doigt l’ab­sence de « retour sur les propo­si­tions adres­sées », le son de cloche régio­nal est tout autre. « La Région est entrée en rela­tions avec la Métro­pole de Lyon et les 12 dépar­te­ments du terri­toire. Les discus­sions sont allées au terme avec l’en­semble des dépar­te­ments, mais pas avec la Métro­pole de Lyon, qui malgré deux rappels à l’ordre dont un du préfet, est dans l’in­ca­pa­cité de présen­ter des projets prio­ri­sés, construits et solides », fait ainsi savoir le cabi­net de Laurent Wauquiez. Lors de cet entre­tien entre les deux prési­dents, Bruno Bernard aurait donc demandé un délai supplé­men­taire pour travailler notam­ment sur la décar­bo­na­tion de la Vallée de la Chimie, ou encore du Pont de Vernai­son.

Coup d’ac­cé­lé­ra­teur pour le RER à la Lyon­naise ?

Autre point de discorde soulevé lors de ces échanges, le dossier du Réseau Express Métro­po­li­tain, fameux « RER à la Lyon­naise », qui revient avec insis­tance depuis les dernières élec­tions métro­po­li­taines. « Sur ce sujet, il n’y a pas d’avan­cée, jugeait Bruno Bernard, jeudi. Nos services se parlent mais il n’y a pas de propo­si­tions sur la table. Il y a des hypo­thèses mais la déci­sion finale revien­dra à la Région. Nous sommes prêts à y aller et à accé­lé­rer sur le sujet, mais je n’ai pas l’im­pres­sion que cet avis soit partagé par la Région. »

Les discus­sions de cette fin de semaine pour­raient toute­fois donner un coup d’ac­cé­lé­ra­teur au projet. « La Région a présenté un projet concret, précis sur les aspects tech­niques et sur le finan­ce­ment d’un tel projet. On atten­dait de savoir ce que la Métro­pole voulait faire sur ce sujet, et Bruno Bernard semble avoir saisi la main tendue. On a donc un travail en commun à pour­suivre, avec des réunions plus tech­niques à venir », juge-t-on du côté de la Région. Le début, peut-être, d’un chan­tier majeur entre les deux collec­ti­vi­tés qui trouvent dans ce projet de multiples enjeux communs.