Le dernier lien qui unis­sait encore April à la famille Rous­set dispa­rai­tra fin 2024. Les équipes du groupe lyon­nais instal­lées dans l’im­meuble Apri­lium à la Part-Dieu depuis une quin­zaine d’an­nées, propriété d’Evolem, le fonds d’in­ves­tis­se­ment des Rous­set, s’ap­prêtent à démé­na­ger. Une déci­sion qui s’ins­crit dans le cadre de la trans­for­ma­tion en profon­deur d’April à la suite de son rachat par CVC Capi­tal Part­ners et l’ar­ri­vée d’un nouveau patron à la tête de l’en­tre­prise lyon­naise, Eric Maumy, en septembre 20219.

Télé­tra­vail acces­sible à 90% des équipes

April reste dans le quar­tier de la Part-Dieu mais sera installé rue Juliette-Réca­mier dans un immeuble appar­te­nant à Icade, entiè­re­ment rénové et conçu pour répondre aux attentes d’April en matière de qualité de vie des équipes, de travail colla­bo­ra­tif et d’en­ga­ge­ments envi­ron­ne­men­taux. Ce futur siège ouvert sur la ville sera doté d’un roof­top de 1 500 m2, offrant une vue pano­ra­mique sur Lyon. Les espaces seront dimen­sion­nés pour accueillir l’en­semble des équipes lyon­naises, les colla­bo­ra­teurs des autres sites français et inter­na­tio­naux de passage ainsi que les parte­naires et clients du groupe, notam­ment au sein de son hub digi­tal April X.

« Au cœur de notre projet, nos 2 300 colla­bo­ra­teurs forment un collec­tif engagé au service de nos clients et de nos parte­naires. Nous pour­sui­vons ensemble l’am­bi­tion d’écrire une nouvelle page de la longue histoire d’April, en réin­ven­tant aujourd’­hui notre modèle d’or­ga­ni­sa­tion et nos espaces de travail avec le nouveau siège du groupe, et en nous affir­mant un peu plus encore comme une entre­prise qui prend soin du futur de ses clients et de ses colla­bo­ra­teurs », précise Eric Maumy (photo), président du groupe April.

L’en­tre­prise spécia­li­sée dans la secteur de l’as­su­rance a mis en œuvre un accord de télé­tra­vail acces­sible à 90% de ses équipes. Le futur siège d’April a été imaginé autour de l’ac­cé­lé­ra­tion de la digi­ta­li­sa­tion du groupe. Il s’ac­com­pagne d’un dispo­si­tif d’ac­com­pa­gne­ment au chan­ge­ment des mana­gers et des équipes vers cette nouvelle orga­ni­sa­tion hybride d’April avec un déploie­ment d’équi­pe­ments IT adap­tés au confort des colla­bo­ra­teurs à leur domi­cile et à la sécu­ri­sa­tion des données qu’ils traitent.

Acqui­si­tion de Magna­carta

Leader du cour­tage gros­siste en France avec un réseau de 15 000 cour­tiers parte­naires, April a réalisé 544 millions € de chiffre d’af­faires en 2021 avec 2 300 colla­bo­ra­teurs et une présence dans 16 pays. L’ac­ti­vité a été soute­nue au premier semestre 2022. April a racheté au début de l’été Magna­carta, spécia­li­sée dans le conseil en gestion de patri­moine (20 sala­riés) qui travaille avec un réseau de 200 conseils en gestion de patri­moine indé­pen­dants. Magna­carta compte 20 000 clients et affiche 2,5 milliards d’eu­ros d’en­cours sous gestion. Par ailleurs, April compte bien surfer sur l’en­trée en vigueur de la loi Lemoine sur l’as­su­rance emprun­teur, son cœur de métier histo­rique, avec la possi­bi­lité désor­mais, pour les emprun­teurs, de faire appel à qui ils veulent pour leur assu­rance-crédit, une acti­vité jusque-là trus­tée majo­ri­tai­re­ment par les banques.