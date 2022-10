A l’ap­proche de fêter ses 10 ans de présence à Lyon, la compa­gnie Emirates dispose, à nouveau, de 5 vols hebdo­ma­daires pour Dubaï au départ de Saint-Exupéry. Seuls les mardis et jeudis sont sans vol. Emirates, qui opère avec un Boeing 777, décolle désor­mais de Lyon, les lundis et mercre­dis à 16 h 10 (arri­vée à Dubaï à 0 h 30 heure locale). De passage à Lyon, Cédric Renard, direc­teur géné­ral France d’Emi­rates (photo) se réjouit du bon niveau d’ac­ti­vité de la compa­gnie. « Nous avons atteint 10 millions de passa­gers cet été avec 170 vols par jour et 130 desti­na­tions. Nous opérons à 74% de notre capa­cité pré-pandé­mique et bien­tôt nous serons à 80%. A Lyon, nous montons en puis­sance. A terme, l’idée reste d’avoir un vol 7 jours sur 7. L’ac­ti­vité fret fonc­tionne bien aussi. Dubaï est la 4e ville la plus visi­tée au monde et nous offrons le monde entier en desti­na­tion à Dubaï. Nous sommes la seule compa­gnie inter­con­ti­nen­tale à Lyon ». Le passage en 7 jours sur 7 du Lyon-Dubaï pour­rait inter­ve­nir au prin­temps 2023, selon des sources exté­rieures à la compa­gnie.

De – 61% en 2021 à – 30% en 2022

Confir­ma­tion du bon niveau de trafic de l’aéro­port Lyon Saint-Exupéry cet été avec un repli qui n’est plus « que » de 20% par rapport à l’été 2019 (pour mémoire, le trafic de la plate­forme lyon­naise a chuté de 70% en 2020). Pour mémoire, les Aéro­ports de Lyon avaient établi un record histo­rique en 2019 avec 11,8 millions de passa­gers. Le repli était réduit à – 61,5% en 2021. Et, sur l’en­semble de l’an­née 2022, Lyon Saint-Exupéry vise un repli de – 30% par rapport à 2019 (en raison d’un début d’an­née compliqué). De nouvelles desti­na­tions sont annon­cées par plusieurs compa­gnies ces dernières jours, notam­ment Volo­téa sur Madrid (2 jours/semaine) et Wizz Air.