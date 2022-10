(Article initia­le­ment paru dans notre numéro de novembre 2021)

Le concept

Pour Benoît Gras­si­gny et Hugo Char­rier, les fonda­teurs du moteur de recherche spécia­lisé Fini­shers (ex-Kavval), le déclic est survenu face à un épineux problème. « L’idée nous est venue lorsqu’on cher­chait une course à pied à laquelle parti­ci­per en vacances. Nous n’avons pas trouvé d’ou­til qui recen­sait cela et on s’est rendu compte de la complexité pour un coureur de recher­cher une course qui lui corres­ponde », explique Benoît Gras­si­gny. Après une enquête réali­sée auprès de passion­nés, les deux jeunes entre­pre­neurs, convain­cus de leur projet, s’as­so­cient avec Arnaud Didry, déve­lop­peur web, pour créer Fini­shers un moteur de recherche qui recense et réfé­rence aujourd’­hui près de 3 500 courses sur route, trails ou marches. « Fini­shers permet aux coureurs de trou­ver une course près de chez eux et aux orga­ni­sa­teurs de mettre en avant leur événe­ment pour atti­rer un maxi­mum de personnes », prolonge le cofon­da­teur.

Pourquoi ça va carton­ner

La plate­forme Fini­shers sert d’in­ter­mé­diaire entre les coureurs, amateurs ou profes­sion­nels, et les orga­ni­sa­teurs d’évé­ne­ments. « Nous travaillons main dans la main avec les orga­ni­sa­teurs de courses à pied pour mettre en avant les parti­cu­la­ri­tés de leurs parcours », témoignent les diri­geants. Avec près de 60 théma­tiques et critères de recherche, Fini­shers permet aux runners de choi­sir leur course en fonc­tion de leurs envies. Un spor­tif a donc la possi­bi­lité de trou­ver un tracé passant par des vignes, des montagnes ou des châteaux, et d’op­ter pour des épreuves en solo ou en relais. « La course à pied est un sport magni­fique, qui permet de décou­vrir de nouveaux terri­toires et paysages. Il y a une vraie commu­nauté d’adeptes en France, notre objec­tif est de rassem­bler les orga­ni­sa­teurs et les coureurs pour faci­li­ter l’échange entre eux. »

L’actu

Fondé en juin 2021, après de longs mois de déve­lop­pe­ment et de perfec­tion­ne­ment, la plate­forme – renom­mée Fini­shers début octobre – propose désor­mais des parcours à l’étran­ger. « On commence à avoir quelques courses en Espagne, avec les mara­thons de Barce­lone et de San Sebas­tian, en Italie avec le mara­thon de Rome et au Portu­gal avec l’Eco­trail de Funchal. » La start-up souhaite conti­nuer sur cette dyna­mique en réfé­rençant des courses en Suisse, au Luxem­bourg ou en Belgique. À terme, Fini­shers entend se diver­si­fier avec l’ar­ri­vée sur la plate­forme de nouvelles disci­plines comme le triath­lon, le raid, les courses à obstacles ou d’orien­ta­tions.

Le finan­ce­ment

Les trois asso­ciés ont pu lancer leur projet l’été dernier en inves­tis­sant leurs écono­mies person­nelles et en béné­fi­ciant du soutien finan­cier de leurs proches. « On a eu la chance de pouvoir comp­ter sur nos familles et nos amis, cela nous a permis de travailler sur le projet. Aussi, nous avons été accom­pa­gnés par beau­coup de gens qui nous ont aidés sur les problé­ma­tiques tech­niques, le design et le réfé­ren­ce­ment. » La start-up a bouclé cette année une levée de fonds, à hauteur de 800 000 euros, en atti­rant une ving­taine de nouveaux inves­tis­seurs dont plusieurs busi­ness angels comme Stéphane Diagana ou Thierry Omeyer. « L’objec­tif, c’est de finan­cer la crois­sance de la plate­forme et du projet sur les années à venir, et aussi de nous entou­rer d’une équipe qui va nous aider sur Fini­shers. »

Les fonda­teurs

Issus du monde du sport, Benoît Gras­si­gny et Hugo Char­rier, les cofon­da­teurs de Fini­shers, se sont rencon­trés lorsqu’ils travaillaient dans les services marke­ting du Paris Saint-Germain. Les deux entre­pre­neurs sont asso­ciés avec Arnaud Didry, respon­sable de la partie tech­nique du projet.

Par Thomas Squarta