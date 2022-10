« J’ai bien travaillé. Tout est bien qui finit bien ». Dans une vidéo cise­lée de 5 minutes, tour­née dans son entre­prise à Vaise et sur les bords de Saône, Blan­dine Peillon explique à ses proches et tous ses parte­naires qu’elle s’en va, à la fin de l’an­née, de Jours de prin­temps, l’agence qu’elle a fondée en janvier 2008 et qu’elle diri­geait depuis près de 15 ans. Jours de prin­temps est spécia­li­sée dans les services aux entre­prises : accueil, concier­ge­rie et inten­dance. En 5 minutes d’un scéna­rio très person­nel, Blan­dine Peillon, qui se défi­nit comme une « entre­pre­neuse heureuse », retrace son aven­ture entre­pre­neu­riale, remer­cie ses équipes et évoque tous ses enga­ge­ments fami­liaux, asso­cia­tifs et profes­sion­nels. Elle a notam­ment présidé la Fonda­tion Emer­gences et s’est impliquée dans l’as­so­cia­tion SAPRA (Service à la personne Rhône-Alpes Auvergne). Des enga­ge­ments nombreux dont certains vont, sans doute, se pour­suivre après son départ de Jours de prin­temps.

Isabelle Durand diri­gera l’agence à Lyon

Pour l’en­tre­prise, la tran­si­tion était prépa­rée depuis l’an dernier. Début 2021, profi­tant du départ à la retraite de son asso­ciée histo­rique –Cathe­rine Marchand-, Blan­dine Peillon avait cédé le contrôle majo­ri­taire de Jours de prin­temps à son homo­logue pari­sien, Marianne Inter­na­tio­nal, créé par Alain Chalon en 2008, au moment où Jours de prin­temps se lançait à Lyon. « Nous parta­geons les mêmes valeurs, expliquait alors Blan­dine Peillon. Marianne est bien posi­tion­née dans l’ac­cueil sur les lieux cultu­rels et l’évé­ne­men­tiel. Et nous allons les aider à se déve­lop­per sur les concier­ge­ries ». Avec 350 personnes et 15 millions d’eu­ros de chiffre d’af­faires, Marianne Inter­na­tio­nal était, en 2021, trois fois plus gros que Jours de prin­temps (130 CDI et 5 millions € de chiffre d’af­faires). C’est Isabelle Durand qui prend la prési­dence de l’agence à Lyon.