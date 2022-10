Le leader mondial de l’homéo­pa­thie a réalisé un chiffre d’af­faires de 385,1 millions d’eu­ros au 30 septembre 2022, soit une crois­sance de 25,2% dont + 16,4% en France et de 35% à l’inter­na­tio­nal. Cette hausse d’ac­ti­vité concerne l’en­semble des zones géogra­phiques et l’en­semble des produits. Elle se répar­tit de façon sensi­ble­ment égale entre les spécia­li­tés homéo­pa­thiques histo­riques et les nouveaux produits. Au total, le chiffre d’af­faires généré par les nouveaux produits lancés depuis 2020 dépasse les 61 millions d’eu­ros (contre 26,8 millions l’an dernier à pareille époque).

Hausse d’ac­ti­vité et de la renta­bi­lité

Côté pers­pec­tives d’ac­ti­vité, Boiron anti­cipe la « pour­suite de la baisse des ventes de médi­ca­ments homéo­pa­thiques à nom commun en France. Les ventes de spécia­li­tés homéo­pa­thique et des autres produits de santé devraient conti­nuer leur progres­sion dans un contexte de reprise des patho­lo­gies hiver­nales ». Sur l’en­semble de l’exer­cice 2022, Boiron prévoit une hausse du chiffre d’af­faires sur toutes les zones géogra­phiques du groupe ainsi qu’une évolu­tion signi­fi­ca­tive de la renta­bi­lité.