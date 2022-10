L’in­vité : Nico­las Cuynat, PDG de Mare Nostrum, entre­prise greno­bloise spécia­li­sée dans l’in­te­rim et les ressources humaines qui vient de publier ses résul­tats du 1er semestre 2022: chiffre d’af­faires en hausse de +11% à 84,6 millions d’eu­ros avec un résul­tat net de l’en­semble conso­lidé de –0,4 million d’eu­ros. Mare Nostrum emploie 400 sala­riés perma­nents de 3 000 inté­ri­maires (en ETP) avec plus de 8 000 clients actifs en France et dans plusieurs pays euro­péens.