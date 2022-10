L’in­vité : David Buffe­lard, PDG d’Upergy, l’en­tre­prise lyon­naise spécia­li­sée dans les piles et batte­ries. Upergy a publié un chiffre d’af­faires en crois­sance de 1,3% au 3e trimestre et en repli de 3% au 30 septembre 2022 à 33 millions d’eu­ros. Pour David Buffe­lard, « le chiffre d’af­faires réalisé sur le 3ème trimestre est en ligne avec l’objec­tif du groupe d’at­teindre sur l’exer­cice 2022 un chiffre d’af­faires proche de celui de 2021. Upergy conti­nue égale­ment d’as­su­rer une gestion très rigou­reuse de ses charges et vise ainsi à déli­vrer une renta­bi­lité opéra­tion­nelle au second semestre plus élevée qu’au premier semestre« .