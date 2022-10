Bourse & Valeurs #141, avec Alain Tur (AST Groupe)

A la tête depuis 2015 de Dalofi, un groupe hôtelier familial crée par ses parents, Philippe Dalaudière annonce l’ouverture en 2024 et 2025 de deux nouveaux établissements autour d’Eurexpo et à Saint-Exupéry avec des enseignes prestigieuses : Courtyard by Mariott et Hampton by Hilton. A la clé, 25 mi...