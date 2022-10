La Cité Inter­na­tio­nale de la Gastro­no­mie (CIG) est de retour. Et l’éta­blis­se­ment, inau­guré en grande pompe ce jeudi par Bruno Bernard, le président de la Métro­pole de Lyon, et Régis Marcon, le chef 3 étoiles et membre fonda­teur du Fonds de dota­tion de la CIG, n’a plus le droit à l’er­reur. Dans sa première version, la struc­ture, gran­de­ment fragi­li­sée par la crise Covid, avait fermé ses portes en juillet 2020, moins de huit mois après son ouver­ture, sans jamais susci­ter l’en­goue­ment du public ni l’adhé­sion des profes­sion­nels du secteur. Un couac reten­tis­sant tant le projet longue­ment couvé par Gérard Collomb était attendu entre Rhône et Saône.

Deux ans plus tard, le délé­ga­taire espa­gnol MagmaCul­tura — choisi par l’an­cien exécu­tif métro­po­li­tain pour l’ex­ploi­ta­tion du site — est reparti de l’autre côté des Pyré­nées, et la CIG espère enfin prendre son envol. « Nous avons pris le temps d’ana­ly­ser les causes de ce premier échec : un prix dissua­sif (12 euros pour l’en­trée, 12 euros supplé­men­taires pour la dégus­ta­tion, NDLR) et pas assez de travail avec les acteurs locaux qui s’étaient sentis écar­tés du projet », souligne Bruno Bernard. Le président de la Métro­pole fait ici réfé­rence à la colère de Chris­tophe Marguin, le chef de file des Toques blanches lyon­naises, qui avait appelé à boycot­ter la CIG après avoir été laissé de côté par l’an­cien délé­ga­taire MagmaCul­tura. Les reproches et querelles sont désor­mais oubliés, et cette deuxième version du projet, bien moins coûteuse à l’en­trée (7 euros en plein tarif, après un mois de gratuité), entend rassem­bler les acteurs des métiers de bouche de la région.

« Un lance­ment dont on peut être fier »

« Le nouveau visage de la Cité de la Gastro­no­mie est le fruit d’un travail collec­tif et struc­turé qui asso­cie toutes les profes­sions de la gastro­no­mie et de l’ali­men­ta­tion sur un vaste terri­toire. C’est dans cet esprit de rassem­ble­ment que nous travaillons depuis plus d’un an », expose ainsi Régis Marcon, qui pointe la néces­sité de « redé­fi­nir pour réin­ven­ter » cet espace niché au coeur du Grand Hôtel Dieu. Au total, une tren­taine de personnes issues de milieux divers et variés (chefs étoi­lés, restau­ra­teurs, mécènes, poli­tiques, entre­pre­neurs,…) ont travaillé en étroite colla­bo­ra­tion pour mettre au point cette nouvelle version de la CIG. « Nous avons voulu rassem­bler le plus d’ac­teurs possible, de l’Ins­ti­tut Paul Bocuse, aux Petites Cantines de Diane Dupré La Tour, en passant par le Centre de ressources de bota­nique appliquée (CRBA), avec une impli­ca­tion sans faille des mécènes, pour avoir cette vision globale, de la fourche à la four­chette », prolonge Bruno Bernard.

La nouveau départ du site sera marqué par trois premières expo­si­tions : « Banquet », pour une immer­sion de la cuisine à la table, « SEB Disco­very » pour retra­cer l’his­toire du Groupe SEB, leader mondial du petit équi­pe­ment domes­tique, et « Bonnes tables, belles tables », imagi­née par Régis Marcon, qui décrypte les codes de l’art du dres­sage et des métiers du service. « Je suis déjà très rassuré par la qualité de ces expo­si­tions, c’est un lance­ment dont on peut être fier, affirme le président de la Métro­pole, aux côtés de son vice-président délé­gué à l’agri­cul­ture et à l’ali­men­ta­tion Jérémy Camus. Cet ensemble devrait, je l’es­père, trou­ver son public, et va permettre à toutes et tous de décou­vrir et redé­cou­vrir ce lieu d’ex­cep­tion. Nous voulions rendre cet espace aux Grands Lyon­nais pour qu’ils se l’ap­pro­prient et le fasse vivre. » Les porteurs du projet retiennent leur souffle.