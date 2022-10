« Une conven­tion modeste mais effi­cace. » Chris­tophe Guillo­teau, le président du dépar­te­ment du Rhône a signé, ce jeudi, une conven­tion visant à renfor­cer l’at­trac­ti­vité écono­mique de son terri­toire en compa­gnie de Philippe Valen­tin (Président de la CCI Lyon Métro­pole, Saint Etienne, Roanne), Denis Garnier (Président de la CCI Beaujo­lais) et Chris­tophe Girar­det (Coor­di­na­teur du dépar­te­ment du Rhône ). « C’est la première fois que l’on signe une conven­tion avec le dépar­te­ment du Rhône » se féli­cite Philippe Valen­tin. Le dépar­te­ment se veut « acteur de l’in­ser­tion et du retour vers l’em­ploi » et s’en­gage, par ce parte­na­riat, à soute­nir les entre­prises. « Certains trouvent que le mot travail et le mot écono­mie sont des gros mots mais sans eux on n’exis­te­rait pas » affirme Chris­tophe Guillo­teau. Accom­pa­gne­ment à la digi­ta­li­sa­tion des entre­prises mais aussi aide à l’in­ser­tion former des appren­tis : des objec­tifs ont été défi­nis comme prio­ri­taires. « On manque de mains-d’œuvre alerte Chris­tophe Girar­det. Que devien­dra-t-on si le commerce dispa­raît ? ». Le soutien finan­cier du dépar­te­ment en faveur de la Chambre des Métiers et de l’Ar­ti­sa­nat et des deux CCI de la région s’élève à 20 000 euros par an et par struc­ture. Une conven­tion symbo­lique « première d’une longue série », affirme le Président du dépar­te­ment, qui espère à l’ave­nir « conti­nuer sur des parte­na­riats plus impor­tants. »

Valen­tine Briant