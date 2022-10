Etape déci­sive pour le projet Sola­rhona, lancée au prin­temps dernier. Cette filiale à 100% de CNR (Compa­gnie Natio­nale du Rhône), le 1er produc­teur français d’éner­gie 100% renou­ve­lable, a voca­tion à déployer l’éner­gie solaire photo­vol­taïque en vallée du Rhône, qu’il s’agisse de projets de petits parcs au sol ou de toitures de bâti­ments (ombrières sur des toits de parkings, par exemple) ou de projets nova­teurs (centrales linéaires ou flot­tantes). Dans tous les cas, il s’agit d’ac­com­pa­gner des projets portés par des collec­ti­vi­tés locales, des entre­prises et des agri­cul­teurs. Désor­mais, avec Sola­rhona Invest, c’est un outil de finan­ce­ment puis­sant, qui est porté sur les fonts baptis­maux pour accom­pa­gner autour de 600 projets dans les 10 ans qui viennent en mobi­li­sant autour de 1 milliard d’eu­ros. Cette société d’in­ves­tis­se­ment est déte­nue à 37,5% par CNR, 37,5% par la Banque des Terri­toires et 25% par 4 caisses régio­nale du Crédit Agri­cole (Centre-Est pour Lyon, Sud-Rhône-Alpes, Alpes Provence et Langue­doc).

Et, surtout, l’objec­tif est de mobi­li­ser les terri­toires locaux autour des projets et d’in­ci­ter un maxi­mum de personnes à s’in­ves­tir dans ces projets de taille raison­nable. « Les projets seront finan­cés à 80% par des finan­ce­ments bancaires clas­siques et à 20% par du capi­tal », explique Raphaël Appert, direc­teur géné­ral du Crédit Agri­cole Centre-Est.

600 emplois directs et indi­rects

Ces projets photo­vol­taïques seront regrou­pés par « grappes » selon une logique terri­to­riale, au sein de socié­tés de projets dédiées. Cette logique de regrou­pe­ment permet­tra de créer des syner­gies entre les diffé­rents projets, de déve­lop­per une solu­tion de finan­ce­ment global et ainsi de rendre viables écono­mique­ment des initia­tives qui indé­pen­dam­ment les unes des autres pour­raient ne pas l’être.

En asso­ciant ainsi les acteurs locaux à la tran­si­tion éner­gé­tique de leur terri­toire sur le long terme, Sola­rhona Invest mise sur une logique d’in­ves­tis­se­ment inno­vante, soli­daire et redis­tri­bu­tive pour contri­buer à l’at­teinte des objec­tifs natio­naux de déve­lop­pe­ment des éner­gies renou­ve­lables. Le déve­lop­pe­ment, la construc­tion et l’ex­ploi­ta­tion des centrales photo­vol­taïques devraient géné­rer 600 emplois directs et indi­rects non délo­ca­li­sables.

« CNR est fière de mettre son savoir-faire indus­triel et ses capa­ci­tés d’in­ves­tis­se­ment au service de Sola­rhona Invest aux côtés de la Banque des Terri­toires et du Crédit Agri­cole. La créa­tion de ce nouveau véhi­cule d’in­ves­tis­se­ment est un message fort adressé à toutes les collec­ti­vi­tés, les entre­prises et les agri­cul­teurs de la vallée du Rhône dési­reux de contri­buer à la tran­si­tion écolo­gique de leur terri­toire et à l’in­dé­pen­dance éner­gé­tique de la France : nous serons à leurs côtés », déclare Laurence Borie-Bancel, prési­dente du direc­toire de CNR. De son côté, Barbara Falk, direc­trice régio­nale de la Banque des Terri­toires, précise : « Depuis sa créa­tion en 2018, la Banque des Terri­toires se mobi­lise plei­ne­ment au service de la tran­si­tion écolo­gique et éner­gé­tique. Aux côtés de CNR dont elle est l’un des prin­ci­paux action­naires, elle a créé Sola­rhona Invest pour appor­ter au terri­toire rhoda­nien un outil effi­cace et ambi­tieux, véri­table déve­lop­peur de projets et déclen­cheur d’in­ves­tis­se­ments concrets pour faire avan­cer la tran­si­tion éner­gé­tique.

Quant à Raphaël Appert, direc­teur géné­ral du Crédit Agri­cole Centre-Est et 1er vice-président de la Fédé­ra­tion natio­nale du Crédit Agri­cole, il ajoute : « Sola­rhona Invest est l’illus­tra­tion parfaite du rôle que joue, depuis de nombreuses années déjà, le Crédit Agri­cole sur le terrain de la tran­si­tion éner­gé­tique : s’ados­ser à des acteurs de réfé­rence, exploi­ter son maillage terri­to­rial pour faire émer­ger des projets faisant sens loca­le­ment et mobi­li­ser la puis­sance du groupe pour finan­cer leur réali­sa­tion ».