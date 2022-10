Lancé en 2017 par Baptiste Fullen et Luca Cheva­lier,le fabri­cant lyon­nais de vélos pliables et élec­triques Eovolt vient de boucler une levée de fonds de 16 millions d’eu­ros auprès de Raise Impact et de Finan­cière Arbe­vel. « Nous allons accé­lé­rer notre déve­lop­pe­ment. En inves­tis­sant massi­ve­ment dans notre site de produc­tion lyon­nais, nous prévoyons de passer de 18000 vélos assem­blés cette année à 50000 en 2025 », détaille Baptiste Fullen, qui fait le pari d’une « produc­tion bleu-blanc-rouge ». La marque souhaite ainsi relo­ca­li­ser l’as­sem­blage des roues avec la créa­tion d’une ligne de produc­tion dans son usine. « Nous voulons réani­mer la filière indus­trielle française du cycle. Petit à petit, nous rapa­trions la fabri­ca­tion de certains compo­sants en France. » Consé­quence de cette accé­lé­ra­tion, les effec­tifs devraient passer d’une

tren­taine à 45 colla­bo­ra­teurs d’ici à la fin de l’an­née.

Tripler le nombre de reven­deurs

La marque, qui cible une clien­tèle urbaine, reven­dique 25000 vélos assem­blés à la main vendus depuis sa créa­tion, via un réseau de 600 reven­deurs parte­naires. Et si la France repré­sente le premier marché d’Eo­volt, déjà quasi­ment 50 % des ventes de la marque se font à l’in­ter­na­tio­nal avec des reven­deurs parte­naires en Alle­magne, Belgique, Espagne, Italie, Europe de l’Est, au Royaume Uni, au Bene­lux et aux Pays-Bas. « Nous sommes bien présents en Europe, mais nous prévoyons déjà de nous expor­ter plus loin comme au Canada, en Austra­lie ou aux États-Unis. » Les prochaines années seront marquées par un « effort commer­cial consé­quent » pour tripler le nombre de reven­deurs d’ici 2025 et ainsi augmen­ter la noto­riété de la marque. « Partout dans le monde, les cita­dins sont en quête de solu­tions de mobi­lité plus vertes, propres et durables. Notre but est de faci­li­ter la vie des urbains », affirme Baptiste Fullen.

Thomas Squarta