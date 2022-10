C’est une grande première en Europe. À l’is­sue du premier match de la saison à l’As­tro­balle contre Bourg-en-Bresse samedi dernier, les joueurs et le staff de l’Asvel ont reçu leur bague de cham­pions de France 2022, remise par le président Tony Parker. Une céré­mo­nie inspi­rée du modèle améri­cain, où ces fameuses « cham­pions ring » sont remises chaque année aux cham­pions NFL (Foot US), NHL (hockey) et NBA (basket). « J’ai eu la chance de vivre cela à quatre reprises en NBA, et c’est une grande fierté de pouvoir orga­ni­ser une telle céré­mo­nie à l’As­tro­balle », a insisté Tony Parker, quadruple cham­pion NBA avec les San Anto­nio Spurs.

Pour cette grande première, le club villeur­ban­nais s’est rappro­ché du joailler lyon­nais Unknow Brand, fondé en 2017 par Florian de Launay et ses deux asso­ciés Tolga Dinler et Hicabi Pala. « C’est une grande fierté d’avoir pu réali­ser ces bijoux, c’est pour ces moments-là qu’on a eu envie de se lancer. On avait contacté l’As­vel au prin­temps dernier, en leur suggé­rant cette idée en cas de titre de cham­pion. Ça a plu à Stéphane Morot-Sir, le direc­teur adjoint du club, mais le titre n’était pas encore acté à ce moment-là. La pres­sion est montée de semaine en semaine, jusqu’au stress ultime du tout dernier match », raconte Florian de Launay, président d’Unknow Brand, qui fabrique ses bagues, colliers et brace­lets sur-mesure dans son atelier à Vaise.

Ronal­dinho, Benzema et Gobert parmi les clients

La jeune entre­prise, créée près de Béziers et instal­lée à Lyon depuis deux ans, n’en est pas à son coup d’es­sai. La marque avait eu droit à une belle expo­si­tion média­tique en 2019, après ses bagues réali­sées pour les foot­bal­leurs Neymar et Djibril Cissé. « Quelques semaines plus tard, on a vu que Paul Pogba avait choisi d’of­frir une bague à tous les joueurs cham­pions du monde en Russie en 2018. Sauf qu’il est passé par les Etats-Unis pour créer cette bague de cham­pion. Ça a créé une immense frus­tra­tion chez nous, donc on a décu­plé notre éner­gie pour se faire connaître et asseoir notre noto­riété pour ce type de produit », souligne le diri­geant.

Depuis, la marque lyon­naise a fabriqué des bijoux pour des grands noms du sport comme Karim Benzema, Ronal­dinho, Fabio Quar­ta­raro, Robert Lewan­dowski, Rudy Gobert ou Vincent Poirier. Dans un style toujours bling-bling, inspiré de la culture street améri­caine. « On veut bous­cu­ler les codes de la joaille­rie, en asso­ciant le luxe et le savoir-faire français à ce côté plus street améri­cain », explique Florian de Launay. Et la démarche séduit. Unknow Brand a été élue marque inter­na­tio­nale de l’an­née en mai 2022 par un maga­zine turc (deux des trois asso­ciés sont d’ori­gine turque) et compte bien déve­lop­per ce nouveau marché. « On veut démo­cra­ti­ser ce concept en France et en dehors. Le rêve serait de mettre un pied sur le sol améri­cain pour montrer notre savoir-faire. Les améri­cains sont friands du made in France, donc ce serait magni­fique de nouer quelque chose avec un club de NFL ou de NBA. » En atten­dant, les trois asso­ciés lorgnent atten­ti­ve­ment sur la prochaine Coupe du monde au Qatar. « On espère pouvoir faire un petit appel du pied à l’équipe vainqueur, en lui montrant ce qu’on a fait pour Tony Parker et l’As­vel », détaille Florian de Launay, prêt donc, à accueillir Paul Pogba dans son atelier du 9e arron­dis­se­ment.