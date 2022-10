En annonçant un chiffre d’af­faires de 804,8 millions d’eu­ros en hausse de 84% à fin septembre, GL Events revoit une nouvelle fois ses prévi­sions à la hausse et table sur une crois­sance de plus de 55% sur l’en­semble de l’exer­cice 2022. Autant dire que GL Events devrait réali­ser plus de 1,145 milliard d’eu­ros de chiffre d’af­faires en 2022 et tutoyer ainsi son chiffre histo­rique de 2019 (1,170 milliard) après être tombé à 480 millions en 2020.

Sur le seul 3e trimestre 2022, le groupe lyon­nais affiche une crois­sance 23% à 280 millions, par rapport au 3e trimestre 2021 qui avait été un trimestre de forte reprise et même en hausse de 10% par rapport au 3e trimestre 2019, confir­mant la bonne dyna­mique du leader de l’évé­ne­men­tiel. L’in­ter­na­tio­nal (49% des factu­ra­tions de l’en­tre­prise) affiche une crois­sance de 92%. Et ce, en dépit d’un contexte toujours diffi­cile en Asie, plus spécia­le­ment en Chine.

Cash flow opéra­tion­nel de plus de 100 millions

« Malgré un contexte macroé­co­no­mique incer­tain, nous sommes tous mobi­li­sés pour permettre à des publics toujours plus nombreux de vivre des expé­riences de qualité supé­rieure, uniques, respon­sables et durables, déclare Olivier Ginon, PDG du groupe. GL events dispose d’une visi­bi­lité qui lui permet de rele­ver ses objec­tifs 2022, à savoir une crois­sance de son chiffre d’af­faires supé­rieure à 55%, de géné­rer un cash-flow opéra­tion­nel supé­rieur à 100 millions d’eu­ros et de pour­suivre son désen­det­te­ment ».

La fin d’an­née s’an­nonce dense pour GL Events avec Equita Lyon d’ici à la fin du mois à Eurexpo, puis la Cop 27 en Egypte à Charm el-Cheikh (sommet sur le réchauf­fe­ment clima­tique des Nations-Unies) et la Coupe du Monde de foot­ball au Qatar.

Une Obli­ga­tion Relance Green

A noter que le groupe renforce sa présence en région pari­sienne avec la prise en bail de l’es­pace événe­men­tiel de Montreuil pour une durée de 10 ans depuis le 1er septembre 2022. Cet espace d’une surface de 15 000 m2 vient complé­ter l’offre de GL Events dans une région où la demande pour l’ac­cueil de rassem­ble­ments est forte. L’ac­ti­vité atten­due en régime de croi­sière s’élè­vera à envi­ron 5 millions d’eu­ros par an. Enfin, pour finan­cer son plan de déve­lop­pe­ment, GL events a contracté une Obli­ga­tion Relance Green, d’un montant de près de 50 millions d’eu­ros avec une matu­rité de 8 ans et un taux de 5,2%. Pour la 1ère fois, le groupe a souhaité ados­ser des critères ESG à un finan­ce­ment. En fonc­tion de l’amé­lio­ra­tion des indi­ca­teurs, le taux d’in­té­rêt sera boni­fié de 15 points maxi­mum.