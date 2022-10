Philippe Dalau­dière a tout juste 5 ans quand ses parents se lancent dans l’aven­ture hôte­lière en ouvrant un premier établis­se­ment au sud de Roanne, au bord de la Natio­nale 7, vendant leur maison et misant tout sur leur projet. L’hô­tel s’agran­dit et l’en­tre­prise se déve­loppe aussi à Paris. Après des études à l’IFAG et des premiers pas profes­sion­nels dans la grande distri­bu­tion pendant 5 ans (Casino puis Auchan) avec la direc­tion d’un maga­sin à la Duchère, Philippe Dalau­dière rejoint son père en 2005. Lui qui aime le terrain se plonge dans la comp­ta­bi­lité et l’ani­ma­tion de l’équipe et maîtrise tout de l’en­tre­prise dont il prend complè­te­ment les rênes en 2015, comme président quelques mois avant le décès de son père en décembre.

Le groupe fami­lial pour­suit son déve­lop­pe­ment entre Roanne (trois hôtels) et Paris, jonglant entre les ouver­tures et les ventes pour assu­rer la bonne santé écono­mique de l’en­semble sans trop s’en­det­ter. En 2018, il ajoute un 3e pôle : la région lyon­naise. En l’es­pace de 15 mois, il acquiert un Mercure à la Gare de Lyon à Paris et l’Hô­tel Grand-Est en face du Grou­pama Stadium, en faisant le pari qu’il y a place pour plusieurs établis­se­ments dans l’en­vi­ron­ne­ment du Grand Stade de Décines (Lavo­rel Hôtels possède le Kops­ter dans l’en­ceinte d’OL Vallée). A nouveau, Philippe Dalau­dière choi­sit de céder un établis­se­ment pour finan­cer cette double acqui­si­tion. Un choix diffi­cile car, cette fois-ci, c’est l’hô­tel histo­rique de Roanne dont il se sépare en s’ef­forçant de gérer au mieux cette tran­si­tion avec l’équipe en place.

Stra­té­gie pour les 40 ans à venir

Dalofi affiche une belle dyna­mique en 2019–2020 quand survient la crise sani­taire. La direc­tion renonce à fêter les 40 ans de l’en­tre­prise et se sépare d’un dernier établis­se­ment à Roanne pour traver­ser la tempête avec plus de séré­nité. « C’était frus­trant, mais on en a profité pour bien préci­ser notre stra­té­gie pour les 40 ans à venir. Nous voulons passer d’un statut de PME régio­nale à une ETI natio­nale en remet­tant de la vita­lité, de l’élan et en conju­rant le sort. Il était hors de ques­tion de se lais­ser abattre », explique Philippe Dalau­dière. Avec 6 établis­se­ments -trois à Paris dont le Mercure Gare de Lyon-Opéra Bastille et deux Ibis à la Gare de l’Est, un à Marseille (l’an­cien Pull­man Aéro­port devien­dra un Hilton Garden Inn en 2023) et deux à Lyon : Mercure Genas et Ibis Style Meyzieu), soit 500 chambres et 200 colla­bo­ra­teurs, Dalofi joue à la fois la carte du tourisme de loisirs et du tourisme d’af­faires avec un chiffre d’af­faires qui est passé de 7 millions d’eu­ros en 2015 à 13 millions en 2019 et 18 millions envi­ron pour l’exer­cice 2022.

« Nous avons iden­ti­fié qu’il y a une belle four­mi­lière dans l’Est lyon­nais avec des entre­prises perfor­mantes, Eurexpo et l’aé­ro­port, ajoute Philippe Dalau­dière. C’est un super terrain de jeu avec un déve­lop­pe­ment écono­mique certain qui a de beaux jours devant lui, un terri­toire avec une bonne dyna­mique ». Résul­tat, deux nouveaux hôtels à venir en 2024 et 2025 pour un inves­tis­se­ment de 25 millions d’eu­ros et 55 créa­tions d’em­plois.

Levée de fonds auprès de Monte­fiore

Au passage, Dalofi a bouclé une levée de fonds auprès de Monte­fiore avec l’ap­pui d’Edmond de Rotschild et Lamar­tine (montant non précisé). Et l’ar­ri­vée de deux enseignes pres­ti­gieuses, à savoir : un 4 étoiles Cour­tyard by Marriott autour d’Eu­rexpo (108 chambres) en 2024 et un 3 étoiles Hamp­ton by Hilton de 120 chambres dans un ancien immeuble de bureaux à l’aé­ro­port Lyon Saint-Exupéry en 2025. Fran­chisé d’Accor, numéro 1 euro­péen de l’hô­tel­le­rie et des deux premiers groupes mondiaux du secteur, Hilton et Marriott, Dalofi se féli­cite de travailler avec 3 réfé­rences mondiales du secteur et vise 30 millions d’eu­ros de chiffre d’af­faires en 2025.