La bataille des mots, avant la bataille juri­dique. En marge de la présen­ta­tion du château de la Rose­raie, investi par les étudiants de l’Insti­tut Paul Bocuse d’ici fin octobre, Domi­nique Girau­dier, le direc­teur de l’école des arts culi­naires et des métiers de l’hô­tel­le­rie d’Écully, clari­fie sa posi­tion quant au conflit qui l’op­pose à Jérôme Bocuse. Les deux parties, qui s’écharpent par cour­riers et articles de presse inter­po­sés du fait d’un litige sur l’uti­li­sa­tion du nom et de la marque Bocuse, s’af­fron­te­ront devant la justice en début d’an­née 2023.

Alors qu’il veille depuis le décès de son père à préser­ver l’hé­ri­tage de ce patro­nyme inter­na­tio­na­le­ment respecté, Jérôme Bocuse regrette dans une lettre adres­sée en août dernier aux étudiants de l’Ins­ti­tut « des chan­ge­ments profonds et boule­ver­se­ments orga­ni­sa­tion­nels qui ternissent et malmènent l’image de Paul Bocuse, et instru­men­ta­lisent le nom Bocuse pour trans­for­mer le projet péda­go­gique en projet marke­ting global. » Le patron de l’em­pire Bocuse cible notam­ment des parte­na­riats en tous genres entre l’école et d’autres parties, sous couvert du célèbre patro­nyme, alors que le contrat initial ne prévoyait, selon la famille Bocuse, qu’une utili­sa­tion du nom Bocuse limi­tée aux acti­vi­tés d’en­sei­gne­ment, d’hô­tel­le­rie et de restau­ra­tion, pour éviter les confu­sions entre les acti­vi­tés de l’école et celles de la famille.

« Une querelle plus triste que gênante pour l’école »

« Ce diffé­rend avec les héri­tiers de Paul Bocuse est regret­table, mais c’est une querelle plus triste que gênante pour l’école », rétorque Domi­nique Girau­dier. Aux manettes de l’école aux deux châteaux — une excep­tion mondiale — depuis 2015, le diri­geant ne saisit pas fran­che­ment les reproches et la colère de la famille Bocuse. « J’ai le senti­ment de respec­ter le projet origi­nel de nos deux fonda­teurs Paul Bocuse et Gérard Pélis­son. Je ne suis pas ce diri­geant fou qui fait la stra­té­gie de l’école tout seul dans son coin. Au contraire, je suis entouré de gens sérieux qui sont là depuis des décen­nies », explique-t-il aux côtés d’Éléo­nore Vial, direc­trice de la forma­tion au sein de l’Ins­ti­tut depuis vingt ans et d’Agnès Gibo­reau, direc­trice du centre de recherche de l’IPB depuis 2008.

« On nous accuse de discré­di­ter l’image de Paul Bocuse, mais cette école accu­mule les succès depuis vingt ans ! Elle fait la fierté de nos pouvoirs poli­tiques et la fierté de nos étudiants », prolonge le direc­teur de l’école, qui semble n’avoir que très peu goûté aux critiques de Jérôme Bocuse sur l’étoile Miche­lin décer­née à Saisons, le restau­rant d’ap­pli­ca­tion de l’Ins­ti­tut, dans les colonnes de Lyon People en septembre dernier. Le fils de Monsieur Paul s’in­ter­ro­geait sur la perti­nence pour une école d’al­ler cher­cher une telle récom­pense : « Bien qu’elle soit très certai­ne­ment, plei­ne­ment méri­tée, je ne crois pas que cela soit le rôle d’une école, d’al­ler cher­cher ce type de distinc­tion, réser­vée norma­le­ment, aux profes­sion­nels et chefs de cuisine accom­plis. » « Nous sommes très fiers de cette étoile, rétorque Domi­nique Girau­dier. C’est un choix déli­béré qui nous permet d’être posi­tionné dans la compé­ti­tion mondiale face aux autres écoles. Ceux qui ont gagné cette étoile sont très fiers et les promo­tions qui rentrent se battent pour la garder, voir pour aller en cher­cher une deuxième ! »

« Ce n’est pas Jérôme Bocuse qui va refaire l’his­toire de cette école »

Pour éviter de porter l’af­faire devant la justice, Domi­nique Girau­dier précise avoir « tout tenté pour essayer de trou­ver un moyen de dialogue avec la famille Bocuse et ses héri­tiers », en vain. « Jérôme Bocuse a souhaité porté ça devant le tribu­nal. Il nous a assi­gné parce qu’il ne veut plus que nous portions ce nom, explique-t-il. Mais nous ne voulons pas polé­miquer. Ce n’est pas Jérôme Bocuse qui va refaire l’his­toire de cette école. Cette histoire, elle est faite, elle ne se refera pas, et nous sommes aujourd’­hui en train d’ou­vrir une nouvelle page avec l’ou­ver­ture du château de la Rose­raie, face au château du Vivier (le bâti­ment histo­rique de l’IPB, ndlr) » L’Insti­tut Paul Bocuse compte sur cette nouvelle exten­sion sur plus de 6000 m² (avec un amphi de 250 places et 22 salles de classe) pour conti­nuer à exis­ter dans la compé­ti­tion mondiale face aux autres écoles hôte­lières mondiales. L’oc­ca­sion pour le direc­teur, d’as­sé­ner un nouveau petit tacle aux héri­tiers de la famille Bocuse. « L’école a gagné sa répu­ta­tion grâce au niveau de ses ensei­gnants, de ses profes­sion­nels, de ses cham­pions, de ses étoiles, mais pas grâce à un nom. »

Comme pour mieux se prépa­rer à chan­ger prochai­ne­ment les statuts de l’éta­blis­se­ment ? « On s’in­ter­roge, mais on ne veut surtout pas se disper­ser dans ce type de combat. On a d’autres prio­ri­tés, on se demande comment faire vivre le meilleur à nos étudiants, comment leur donner la meilleure forma­tion. C’est ça notre enga­ge­ment, et ça ne passe pas forcé­ment par le nom Bocuse. Si d’aven­ture nous perdions ce nom, ce serait plus triste que grave pour l’école. Parce que vous avez bien ressenti l’at­ta­che­ment que nous avons pour nos deux fonda­teurs. Ils font partie de notre histoire, et ça, les descen­dants de Paul Bocuse ne pour­ront pas nous l’en­le­ver. »