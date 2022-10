Une levée de fonds de 80 millions d’eu­ros complé­tée par 60 millions d’eu­ros de dette en cours de contrac­tua­li­sa­tion. Fabien Gaben a désor­mais les moyens de ses – très grandes – ambi­tions pour Iten, qui déve­loppe depuis 2011 une micro-batte­rie en céra­mique révo­lu­tion­naire, « d’une épais­seur aussi fine que celle de deux cheveux », mille fois plus puis­sante qu’une polluante pile bouton que le diri­geant lyon­nais entend envoyer aux oubliettes. L’in­no­va­tion made in France ne génère pas encore de reve­nus, mais elle est testée auprès de plusieurs clients poten­tiels, notam­ment pour le tracking de colis, les objets connec­tés ou les cartes à puces. « L’objec­tif est de rempla­cer la pile bouton, qui sera inter­dite en 2030, dans les circuits élec­tro­niques. Notre projet indus­triel est hyper ambi­tieux, il néces­site donc un temps long. On avance étape par étape, et cette levée de fonds doit nous permettre de passer du statut de start-up à celui d’ac­teur inter­na­tio­nal. Après plus de dix ans de R&D, nous dispo­sons de plus de 200 brevets dans le monde, notre tech­no­lo­gie est abou­tie », commente Fabien Gaben.

Le géant Seb devient action­naire

Alors que la pépite lyon­naise dispose simple­ment d’une ligne de produc­tion pilote sur son site de Dardilly, Iten va se doter de deux « vrais » usines de fabri­ca­tion de micro-batte­ries. La première à Dardilly qui pourra produire 40 millions de compo­sants par an à partir de 2024. Puis une seconde (l’em­pla­ce­ment sera dans un rayon de 200 km autour de Lyon mais n’est pas encore arrêté ) capable de produire plusieurs centaines de millions de pièces par an dont l’inau­gu­ra­tion est prévue à l’ho­ri­zon 2026. Côté effec­tif, la société de 45 colla­bo­ra­teurs devrait comp­ter une centaine de sala­riés l’an­née prochaine, puis une centaine de plus tous les 18 mois selon les projec­tions du diri­geant. « Nous nous posi­tion­nons sur un marché de plusieurs milliards d’eu­ros par an et nous enten­dons deve­nir un acteur leader de ce marché », annonce Fabien Gaben, dont le tour de table 100% français compte désor­mais parmi ses action­naires le géant de l’élec­tro­mé­na­ger Seb qui va jouer le rôle de parte­naire stra­té­gique via sa société d’in­ves­tis­se­ment Seb Alliance (le montant de la prise de parti­ci­pa­tion n’est pas révé­lée). « Thierry de la Tour d’Ar­taise nous suit quasi­ment depuis le démar­rage », révèle Fabien Gaben qui va travailler avec son nouveau puis­sant allié sur le déve­lop­pe­ment de batte­ries non plus minia­tures, mais de fortes capa­ci­tés qui pour­raient être inté­grées dans les appa­reils de l’en­seigne lyon­naise.