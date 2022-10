Julien Oger peut avoir le sourire. Le PDG de la start-up lyon­naise UMI, spécia­li­sée dans les « tests marché » à desti­na­tion des entre­prises inno­vantes, annonce une levée de fonds de 5 millions d’eu­ros auprès de l’in­ves­tis­seur privé auver­gnat SAS 3J. Une opéra­tion déci­dée en début d’an­née, qui doit permettre à la start-up de passer un cap dans son déve­lop­pe­ment et de réus­sir son entrée sur le marché améri­cain. « Nous avons l’am­bi­tion de nous déve­lop­per à plus grande échelle et sur d’autres terri­toires pour prendre la place de leader mondial sur ces tests marché en inno­va­tion », précise le diri­geant de la start-up fondée en 2014 par Louis Veyret et Xavier Levesy.

Avec ses tests marché, l’en­tre­prise lyon­naise souhaite s’im­po­ser comme le parte­naire privi­lé­gié des entre­prises inno­vantes. « Nos tests permettent de savoir si une solu­tion nouvelle répond vrai­ment à un besoin du marché ou non. Aujourd’­hui, la plupart des projets d’in­no­va­tion ne voient pas le jour et tombent aux oubliettes parce qu’ils sont en déca­lage avec les attentes du marché, explique Julien Oger. Donc la manière la plus fiable d’être sûr de répondre aux attentes, c’est d’in­ter­ro­ger à grande échelle, les clients et futurs utili­sa­teurs concer­nés par ce projet d’in­no­va­tion. » L’en­tre­prise lyon­naise s’ap­puie ainsi sur son algo­rithme, capable de toucher plus d’un milliard de profes­sion­nels partout dans le monde, pour faire réagir les futurs utili­sa­teurs concer­nés par ces projets d’in­no­va­tion.

Une filiale à New-York en janvier 2023

La solu­tion a déjà séduit plus de 50 grands groupes, dont une ving­taine d’en­tre­prises du CAC40 à l’image de Miche­lin, Orange, Total, Veolia, BNP Pari­bas, Vinci ou L’Oréal. « On cible les grands groupes parce que ce sont des entre­prises qui ont beau­coup de projets et qui innovent beau­coup. C’est donc vers eux que nos efforts sont orien­tés », souligne le patron de la société instal­lée à Vaise. Mais le diri­geant vise plus loin et lorgne surtout sur le marché améri­cain. « Le marché numéro 1 en terme d’in­no­va­tion, c’est les États-Unis. C’est là-bas que vous avez le plus d’en­tre­prises qui innovent. Donc si nous voulons être le leader mondial du secteur, nous devons être présents aux États-Unis et leader sur le marché améri­cain », complète Julien Oger. UMI prévoit ainsi d’ou­vrir une filiale à New-York en janvier prochain, et de recru­ter d’ici fin 2023 une dizaine de colla­bo­ra­teurs améri­cains : « On sait qu’il nous faut une force de vente locale, avec des Améri­cains sur place pour aller plus vite sur le déploie­ment. »

Cette arri­vée sur le sol améri­cain devrait rapi­de­ment faire gros­sir la part de l’in­ter­na­tio­nal dans le chiffre d’af­faires de l’en­tre­prise. « Aujourd’­hui, l’in­ter­na­tio­nal ne repré­sente que 25% de notre acti­vité. À terme, et parce que nous voulons avoir cette enver­gure mondiale, nous espé­rons que cette part montera à 85 ou 90% », prolonge Julien Oger. Le diri­geant va déjà conso­li­der ses équipes en France (à Lyon et Paris) en passant d’ici fin 2023 de 30 à 70 colla­bo­ra­teurs. De quoi nour­rir des ambi­tions très élevées pour l’ave­nir : « Cette année, nous visons les 4 millions d’eu­ros de chiffre d’af­faires. On espère multi­plier ce chiffre par 20 d’ici 2027. C’est notre nouvel objec­tif suite à cette levée de fonds. »