« On espère gagner à la lote­rie de l’in­fla­tion. » Nico­las Bous­casse, le président de la Chambre Fnaim du Rhône a présenté le bilan du marché de l’im­mo­bi­lier de 2022, accom­pa­gné de Lillian Baule du Bureau des Tran­sac­tions et Nico­las Fraioli, Direc­teur Régio­nal de La Centrale de Finan­ce­ment. Prin­ci­pal ensei­gne­ment : La vente de loge­ments dans le Rhône connaît une baisse de 3,8% depuis 2021. En cause, la situa­tion écono­mique globale, qui rend les ménages lyon­nais méfiants quant à l’achat de biens. « Une baisse qui est un écho de l’at­taque des pouvoirs publics contre les bailleurs, avec une régle­men­ta­tion de plus en plus précise », affirme de son côté Lilian Baule, en réfé­rence à la loi d’en­ca­dre­ment des loyers. La Fnaim ne partage pas le même point de vue de la Métro­pole et met en garde contre la régle­men­ta­tion : « On va droit dans le mur » déplore Nico­las Bous­casse, qui envi­sage de sortir de la situa­tion immo­bi­lière tendue en créant plutôt un « lien de confiance » avec les acqué­reurs.

F, G ou E : la problé­ma­tique de l’éco­lo­gie du bâti­ment

L’éco­lo­gie est deve­nue un facteur majeur de la tension immo­bi­lière à Lyon, plaçant la perfor­mance éner­gé­tique d’un loge­ment comme un critère non négli­geable. « Il faut oublier les arron­dis­se­ments, les quar­tiers, mais plutôt réflé­chir en termes de qualité du bâti­ment. » Dans le viseur, les appar­te­ments des années 60–70 à Bron, Villeur­banne et Vaulx-en-Velin, mais aussi ceux des pentes de la Croix Rousse, souvent clas­sés F, G, ou E, où les prix sont à la baisse. Les proprié­taires peinent à vendre leurs biens, et n’ont parfois pas le budget requis pour des travaux de réno­va­tion. Un critère écolo­gique qui marque égale­ment la fin d’un exode vers la grande couronne lyon­naise impulsé par le Covid, quali­fié de « phéno­mène de mode » par Nico­las Bous­casse.

Valen­tine Briant