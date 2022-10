Laurent Wauquiez et Pascal Mail­hos, président et préfet régio­naux, ont présenté ce vendredi les contours du prochain Contrat de Plan Etat-Région (CPER). Un plan d’in­ves­tis­se­ment construit bâti ces dix-huit derniers mois, en lien étroit avec les dépar­te­ments et métro­poles du terri­toire, avec à la clé, une enve­loppe de 4,4 milliards d’eu­ros. « Jamais il n’y a eu un tel inves­tis­se­ment sur la Région Auvergne-Rhône-Alpes, a indiqué Laurent Wauquiez. C’est un montant record pour prépa­rer l’ave­nir de notre Région avec des projets struc­tu­rants. » Cet inves­tis­se­ment, réparti à parts égales entre l’Etat et le conseil régio­nal, permet­tra de finan­cer les 320 projets du CPER. « Nous avons travaillé main dans la main avec la Région et les dépar­te­ments pour sélec­tion­ner ces projets. Ce CPER est ambi­tieux et stra­té­gique puisqu’il répond aux besoins du terri­toire dans sa diver­sité », a souli­gné de son côté Pascal Mail­hos. L’État et la Région ont veillé à respec­ter un certain équi­libre terri­to­rial, en évitant de concen­trer les finan­ce­ments sur les grandes villes.

Ce contrat, qui s’éche­lonne sur la période 2021–2027, vise à soute­nir l’ac­ti­vité écono­mique, via la créa­tion de 55 000 emplois directs et aména­ger le terri­toire, via la réno­va­tion et la construc­tion de multiples infra­struc­tures. « Nous avons la convic­tion d’être le moteur écono­mique de la France, a soutenu Laurent Wauquiez. Nous voulons rester une région à la pointe en matière d’in­no­va­tion, sur l’hy­dro­gène, la santé-pharma, la neur-chirur­gie, la micro­élec­tro­nique ou le nucléaire. » Le CPER sera présenté à l’As­sem­blée plénière du Conseil régio­nal les 20 et 21 octobre prochains avant une signa­ture offi­cielle. Les volets métro­po­li­tains, en cours de fina­li­sa­tion, seront présen­tés et adop­tés ulté­rieu­re­ment.