L’in­vité: Philippe Guerand, président de la CCI de Région Auvergne-Rhône-Alpes, juste avant les rendez-vous de la Team France Export dans la région (du 10 au 20 octobre 2022) fait le point sur le commerce exté­rieur dans une région qui compte 20 000 expor­ta­teurs et où les expor­ta­tions ont grimpé de + 17% au 1er semestre 2022 par rapport au 1er semestre 2021 où elles étaient déjà en forte hausse par rapport à 2019. Certes, le solde net des échanges a été néga­tif de + 5,2 milliards d’eu­ros en 2021 en Auvergne-Rhône-Alpes, essen­tiel­le­ment en raison du niveau des impor­ta­tions, les expor­ta­tions ayant quand même bien augmenté. Raison de plus pour accé­lé­rer les efforts de relo­ca­li­sa­tion/réin­dus­tria­li­sa­tion souhai­tés tant par l’Etat que par la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Philippe Guerand évoque aussi la situa­tion écono­mique en ce début d’au­tomne: « une situa­tion para­doxale avec encore un niveau d’ac­ti­vité correct mais dans lequel notre modèle écono­mique est attaqué à travers nos marges, mises à mal par les hausses des prix des matières premières et de l’éner­gie. L’in­dus­trie et les arti­sans sont touchés de plein fouet ». Et de citer des hausses des prix de l’éner­gie de + 60 à + 120% sur des contrats en cours, voire des prix multi­pliés par 5 à 20 sur de nouveaux contrats. Philippe Guerand salue les mesures du gouver­ne­ment et la volonté d’avoir un prix de réfé­rence. En matière de sobriété éner­gé­tique, Philippe Guerand, la CCIR entend « accom­pa­gner les PME dans la mise en place de leurs plans de sobriété, les aider dans la construc­tion et la forma­li­sa­tion de ces plans ».