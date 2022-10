L’in­vi­tée : Odile Dubreuil, prési­dente du Conseil régio­nal de l’Ordre des experts-comp­tables Auvergne-Rhône-Alpes fait le point sur la relance du dispo­si­tif Bol d’Air, d’aide aux chefs d’en­tre­prises en diffi­culté. Porté par l’as­so­cia­tion Second Souffle, il s’ap­puie sur les experts-comp­tables, les avocats, le tribu­nal de commerce avec des rendez-vous indi­vi­duels, gratuits et confi­den­tiels, lors de perma­nences orga­ni­sées un jeudi par mois au siège de l’Ordre des experts-comp­tables.

« Ne restez pas seuls, ne soyez pas dans le déni, il existe des outils pour vous aider. Plus on anti­cipe, plus on trouve des solu­tions« , explique Odile Dubreuil, qui évoque aussi la situa­tion écono­mique actuelle. « Elle n’est pas catas­tro­phique, l’ac­ti­vité est encore élevée, mais c’est sûr les diri­geants de TPE-PME sont confron­tés à de nombreuses diffi­cul­tés. Nous sommes là pour les aider« .