L’in­vité: Bernard Valla, président de Préven­tion & Retour­ne­ment, l’as­so­cia­tion qui fédère tous les profes­sion­nels du restruc­tu­ring. A savoir les acteurs qui inter­viennent auprès des entre­prises en diffi­culté (hommes du chiffre, du droit, admi­nis­tra­teurs et manda­taires judi­ciaires, spécia­listes de la commu­ni­ca­tion de crise, etc). Créée à Lyon en 2004, Préven­tion & Retour­ne­ment est aujourd’­hui présente aussi à Marseille et Toulouse. Bernard Valla évoque la remon­tée des dépôts de bilan après une baisse de 50% en 2020 et 2021, les diffi­cul­tés des entre­prises liées à la crise éner­gé­tique et rappelle l’im­por­tance capi­tale de la préven­tion, de l’an­ti­ci­pa­tion à travers les mandats ad hoc ou les conci­lia­tions, des solu­tions qui marchent.

Préven­tion & Retour­ne­ment prépare sa 7e rencontre annuelle le 24 novembre à 18 heures au Centre des congrès à la Cité Inter­na­tio­nale avec un invité d’hon­neur, Olivier Sibony, profes­seur à HEC et expert des prises de déci­sion stra­té­giques et auteur du livre: « Vous allez commettre une terrible erreur ». Il sera ques­tion des biais cogni­tifs. Comment notre cerveau peut-il nous faire agir contre notre inté­rêt. Entrée libre, gratuite, en s’ins­cri­vant sur le site de Préven­tion & Retour­ne­ment.