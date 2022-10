C’est parti pour le festi­val des grands vins orga­nisé par le maga­zine Terre de Vins -média 360° dédié au monde du vin et de l’art de vivre-, aujourd’­hui et demain (8 et 9 octobre) au Palais de la Bourse – Lyon 2e (11 à 19 heures et dimanche 11 à 18 heures). « Lyon est le carre­four des vignobles », tient à rappe­ler Rodolphe Wartel (photo), patron de Terre de Vins et orga­ni­sa­teur de ce salon qui accueille une centaine de proprié­tés venues de la Vallée du Rhône, de Bour­gogne, du Beaujo­lais et d’ailleurs. « Nous voulons mettre en avant l’ex­cel­lence, le partage et la gour­man­dise », ajoute Rodolphe Wartel. Pour sa 5e édition, Lyon Tasting, créé en 2017, propose 5 master class animées, 8 ateliers décou­verte des vins des Côtes du Rhône, 300 cuvées à dégus­ter de 8 grandes régions viti­coles (Beaujo­lais, Bordeaux, Bour­gogne, Cham­pagne, Langue­doc-Rous­sillon, Provence, Sud-Ouest, Vallée du Rhône).

Chefs lyon­nais emblé­ma­tiques

Lyon Tasting veut deve­nir le « rendez-vous incon­tour­nable des grands vins de l’Est de la France, rythmé par des anima­tions œnolo­giques et gour­mandes et propo­sant des temps d’échanges privi­lé­giés avec des experts et des passion­nés, des têtes d’af­fiches et des vigne­rons plus confi­den­tiels ». A l’oc­ca­sion de cette 5e édition, Lyon Tasting veut faire rayon­ner égale­ment les arti­sans, les terroirs et les savoir-faire français ».

La gastro­no­mie lyon­naise sera à l’hon­neur tout au long de ces 2 jour­nées en permet­tant aux visi­teurs de décou­vrir la cuisine d’une quin­zaine de chefs emblé­ma­tiques lyon­nais, qu’ils soient membres des Toques Blanches Lyon­naises ou des Bouchons lyon­nais, ils propo­se­ront des bouchées gour­mandes réali­sées dans les règles de l’art. « C’est un appren­tis­sage péda­go­gique et un festi­val cultu­rel qui est proposé », précise Rodolphe Wartel. Le pass 1 jour s’élève à 25 € ou 39 € pour un pass 2 jours. Réser­va­tions via la billet­te­rie en ligne du site de Terre de vins.

Terre de Vins est aussi le proprié­taire du Bacchus Busi­ness Club, implanté, entre autres, à Bordeaux, Marseille et Lyon.