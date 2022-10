Nouvelle étape dans le déve­lop­pe­ment d’Oé. Deux ans après avoir levé 2,5 millions d’eu­ros, la start-up lyon­naise, spécia­li­sée dans le vin biolo­gique et sans pesti­cide, annonce avoir bouclé un nouveau tour de table à hauteur de 5 millions d’eu­ros pour fran­chir un nouveau cap dans ses enga­ge­ments éco-respon­sables. « On a envie de comp­ter parmi les acteurs du chan­ge­ment. Nous sommes les premiers en France à avoir réin­tro­duit la consigne des bouteilles de vins, on travaille aussi beau­coup sur le zéro déchet et sur l’as­pect packa­ging. Ici, tout est recy­clé, recy­clable et natu­rel », souligne Thomas Lemasle (photo) cofon­da­teur de la start-up en 2015, avec François Xavier Henry.

Le diri­geant compte sur ces nouvelles ressources pour faire gran­dir l’en­tre­prise, via le recru­te­ment de cinq nouveaux colla­bo­ra­teurs d’ici fin décembre (20 personnes dans l’en­tre­prise aujourd’­hui) et le déploie­ment natio­nal de la marque Oé. « Nous avons un vrai enjeu marke­ting, avec des budgets qui seront alloués à la commu­ni­ca­tion pour nous faire connaître. On veut acti­ver de nouveaux leviers et prendre davan­tage la parole, sur les réseaux sociaux ou via de la publi­cité », explique Thomas Lemasle. La société compte aussi renfor­cer ses effec­tifs sur la partie export pour déve­lop­per ses acti­vi­tés sur les marchés améri­cain et scan­di­nave. « Nous sommes une marque avant-gardiste avec une équipe ultra enga­gée, donc on cible des pays qui sont un peu en avance sur la France pour notre acti­vité. C’est sur ces terri­toires qu’on a la meilleure réso­nance. »

Objec­tif 10 000 points de vente en 2025

Deve­nue entre­prise à mission, la start-up Oé se veut « acti­viste » et agit pour « une viti­cul­ture respon­sable et durable ». « On donne 1% de notre chiffre d’af­faires pour notre Programme Oé pour la biodi­ver­sité et aider nos vigne­rons à aller au-delà du bio. On travaille avec nos produc­teurs dans une grande trans­pa­rence et dans le temps long », précise le cofon­da­teur.

Présente aujourd’­hui dans près de 2 000 points de vente (commerces, cavistes et restau­rants) avec sa quin­zaine de réfé­rences (vins rouges, blancs, rosés, pétillants,…), la marque lyon­naise — qui a écoulé 600 000 bouteilles l’an passé — vise les 10 000 points de vente et les 10 millions d’eu­ros de chiffre d’af­faires d’ici 2025.