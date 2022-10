OL Groupe : vers un nouveau report de la vente à John Textor

Bis repe­tita. Le rachat de l’Olym­pique lyon­nais par John Textor et sa holding Eagle Foot­ball ne se fera pas ce vendredi 21 octobre, la date rete­nue par les parties prenantes. Ce fameux closing — en langage finan­cier — initia­le­ment prévu au 30 septembre puis reporté au 21 octobre, se voit donc repoussé pour la deuxième fois. Ce nouveau contre-temps, prin­ci­pa­le­ment lié à des diffi­cul­tés dans le montage complet de l’opé­ra­tion pour John Textor et Eagle Foot­ball, inter­vient après la suspen­sion de la cota­tion en bourse d’OL Groupe jeudi.

Si l’on avançait vendredi soir du côté l’OL que les négo­cia­tions étaient toujours en cours, John Textor a publié un commu­niqué sur son site inter­net mercredi pour rassu­rer les suiveurs du club. « Je comprends que la fina­li­sa­tion de notre acqui­si­tion de votre club de foot­ball bien-aimé prend une période de temps insup­por­ta­ble­ment longue… Sachez que de telles tran­sac­tions peuvent être assez compliquées pour les ache­teurs et les vendeurs, et il n’est pas rare de décou­vrir des obstacles sur le chemin d’une clôture qui créent des complexi­tés et des retards », indique le patron d’Eagle Foot­ball.

Pas de commu­ni­ca­tion côté OL

Si le bouclage de l’opé­ra­tion prend du temps, John Textor affirme dans son message que la signa­ture finale est proche. « Nous sommes impa­tients de voir notre famille Eagle Foot­ball rejoindre la famille de l’Olym­pique Lyon­nais et soute­nir le club à vos côtés dans un avenir proche. » Fait surpre­nant, l’Olym­pique lyon­nais ne s’est fendu d’au­cune commu­ni­ca­tion offi­cielle suite à cette prise de parole. Un commu­niqué du club est attendu ce vendredi soir, dans le week-end ou lundi matin avant l’ou­ver­ture de la bourse.

L’in­ves­tis­seur améri­cain, entré en négo­cia­tions exclu­sives avec l’OL et Jean-Michel Aulas le 21 juin dernier, avait été présenté par le président du club au Grou­pama Stadium fin juin. Il avait été aperçu dans les couloirs du stade le 18 septembre dernier à l’oc­ca­sion de la récep­tion du Paris Saint-Germain à Décines.