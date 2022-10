On ne change pas une équipe qui gagne. Partant de ce vieil adage, mais consi­dé­rant que le contexte et l’en­vi­ron­ne­ment des matches que l’équipe Only­lyon dispute depuis 15 ans a bien changé, la Métro­pole de Lyon a décidé de redé­fi­nir la stra­té­gie de jeu de la marque qu’elle co-finance avec la CCI Lyon Métro­pole. Les élec­tions de 2020 sont passées par là. Bruno Bernard, président de la Métro­pole de Lyon ne s’en cache pas : « Le nouveau modèle lyon­nais de déve­lop­pe­ment que nous construi­sons a besoin d’une bannière fédé­ra­trice. Cette bannière, c’est Only­lyon, à laquelle nous donnons aujourd’­hui un souffle nouveau grâce à un message clair: “Accueillir plus, Accueillir mieux.” Grâce à tous nos parte­naires, aux entre­prises, aux élus, aux habi­tants, nous pouvons offrir un cadre de vie qui épanouit et se soucie de son impact sur l’éco­lo­gie. Je suis heureux et fier de la large adhé­sion à ce programme, qui nous permet de faire rayon­ner une Métro­pole accueillante et respon­sable ».

Attrac­ti­vité plus durable

Si l’en­ga­ge­ment pour la marque est très fort, avec un logo « revi­sité », elle n’est « qu’un outil au service des enjeux du terri­toire, et son assise est suffi­sam­ment ancrée pour inté­grer une nouvelle orien­ta­tion », précise-t-on chez Only­lyon. Après 10 mois de travail colla­bo­ra­tif, d’au­dit et d’ana­lyses des nouveaux besoins, c’est une « nouvelle plate­forme de marque au service d’un projet terri­to­rial enri­chi qui a pu être fina­li­sée pour les années à venir ». Au passage, Only­lyon se dote d’une nouvelle raison d’être : « Agir ensemble, ici et ailleurs, pour rendre le terri­toire dura­ble­ment accueillant et atti­rant ». Il est aussi ques­tion d’un nouveau socle de valeurs : « huma­nisme, coopé­ra­tion, audace » pour cette marque « pion­nière en France et en Europe, éten­dard du collec­tif et de l’am­bi­tion du terri­toire. L’oc­ca­sion de « se réin­ven­ter pour s’adap­ter aux nouveaux enjeux socié­taux afin de garder une longueur d’avance et de se mettre au service d’une nouvelle utilité ».

Fierté d’un grand succès

Quant aux objec­tifs, le nouveau spectre d’ac­tions de la marque -qui se veut à la fois endo­gène et exogène- « il sera mesuré à l’aune de deux nouveaux indi­ca­teurs, mesu­rés tous les 3 ans par une étude d’im­pact et de noto­riété : deve­nir l’une des métro­poles les plus recon­nues (percep­tion et influence des publics exogènes) et l’une des plus recom­man­dées (réalité expri­mée par ceux qui y résident et y passent).

Philippe Valen­tin, président de la CCI Lyon Métro­pole rappelle de son côté qu’ « Only­lyon est un grand succès et nous devons en être fiers ! Cette voix unique du collec­tif lyon­nais a réel­le­ment gagné le cœur de nombreux entre­pre­neurs, inves­tis­seurs, touristes, cher­cheurs, spor­tifs, étudiants…­français et étran­gers. La nouvelle donne mondiale et les enjeux de nos entre­prises, notam­ment la rareté des talents et les tran­si­tions en cours nous amènent à ajus­ter la stra­té­gie de la démarche Only­lyon, pour une attrac­ti­vité plus durable, élar­gie aux terri­toires voisins et inté­grant de nouveaux acteurs ».

Michèle Neyret à l’ori­gine d’On­ly­lyon

Only­lyon, qui a fêté ses 15 ans à la Sucrière devant plus de 1 000 invi­tés, s’ap­puie sur un réseau de 27 000 ambas­sa­deurs et plus de 20 parte­naires, avec deux grands piliers : Only­lyon Tourisme et Congrès et Only­lyon Invest autour de l’Aderly pour la partie attrac­ti­vité et implan­ta­tions d’en­tre­prises dont le nouveau direc­teur géné­ral, Bertrand Foucher, a pris ses fonc­tions début septembre. Rappe­lons, enfin, pour la petite histoire que c’est Michèle Neyret, la sœur de Régis Neyret, qui a inventé le nom d’On­ly­lyon, avant qu’il ne soit offi­ciel­le­ment repris par d’au­tres…

Photo 15 ans Only­lyon by DreamArtMe­dia