Coup dur pour Place du marché, moins de 3 ans après sa reprise par les frères Baha­dou­rian, cofon­da­teurs et action­naires de l’en­seigne Grand Frais. En sauve­garde puis en redres­se­ment judi­ciaire début 2019, la société Toupar­gel créée en 1947 à Lyon et reprise par les frères Tché­nio, Maurice et Roland, en 1982, l’en­tre­prise de Civrieux d’Azergues avait été cédée fin 2019 à Léo et Patrick Baha­dou­rian. Ces derniers et le nouveau président, Brieuc Fruchon (photo) l’avaient renom­mée, début 2021, Place du marché, du nom de la plate­forme de distri­bu­tion de produits frais et d’épi­ce­rie créée par Toupar­gel dans les années 2000, alors qu’elle était au départ, présente unique­ment dans la livrai­son à domi­cile de produits surge­lés.

« Eléments impré­vi­sibles et incon­trô­lables »

Moins de 3 mois après sa reprise, la société devait affron­ter un 1er écueil, le confi­ne­ment. Au total, les nouveaux action­naires ont investi deux fois plus que ce qu’ils avaient prévu, indique Place du marché. De source proche du Tribu­nal de commerce de Lyon, cette affir­ma­tion est confir­mée. « On ne peut pas leur repro­cher de ne pas avoir fait leur travail d’ac­tion­naires. A l’im­pos­sible, nul n’est tenu », résume un obser­va­teur. Aussi, l’en­tre­prise a-t-elle déci­der de deman­der son place­ment en procé­dure de sauver­garde, indiquait l’AFP en fin d’après-midi, « en raison de diffi­cul­tés écono­miques et finan­cières, des éléments impré­vi­sibles et incon­trô­lables » liées, entre autres, à la crise sani­taire et à l’in­fla­tion. « Le place­ment sous la protec­tion du Tribu­nal de commerce de Lyon doit permettre au groupe de trou­ver des solu­tions comme par exemple l’ados­se­ment à un parte­naire à forte noto­riété qui pour­rait permettre à Place du Marché de trou­ver l’équi­libre néces­saire à sa renta­bi­lité », a indiqué à l’AFP l’en­tre­prise qui emploie 1 598 sala­riés. On se souvient qu’a­vant d’être remer­cié par la famille Tché­nio, Jacques-Edouard Char­ret, alors direc­teur géné­ral de Toupar­gel, avait amorcé un début de parte­na­riat avec Amazon au début des années 2010.

La filiale, Eismann (rache­tée par Toupar­gel au début des années 2010), qui fait partie de la même holding, Agihold, et compte 200 sala­riés, demande quant à elle, un place­ment en redres­se­ment judi­ciaire car elle est en cessa­tion de paie­ment. C’est là toute la diffé­rence entre la sauve­garde et le redres­se­ment judi­ciare. Pour béné­fi­cier d’une procé­dure de sauve­garde, une entre­prise doit ne pas être en cessa­tion de paie­ment. La sauve­garde est une anti­ci­pa­tion de diffi­cul­tés à venir.

Audience sans doute la semaine prochaine

Ce jeudi soir, le Tribu­nal de commerce n’avait pas encore reçu la demande offi­cielle de place­ment en procé­dure de sauve­garde. L’en­tre­prise a réuni les instances repré­sen­ta­tives du person­nel -CSE (comité social et écono­mique) ce jeudi et devrait se rendre au Tribu­nal demain vendredi, le place­ment en sauver­garde pourra alors inter­ve­nir lors d’une audience la semaine prochaine qui déter­mi­nera alors les organes de la procé­dure (admi­nis­tra­teur et manda­taire judi­ciaires, juge commis­saire, etc).

Le groupe Toupar­gel avait déjà fait face fin 2020 à un projet de plan social, prévoyant de licen­cier 150 personnes. Il avait fina­le­ment été aban­donné. L’en­tre­prise était confronté à une baisse régu­lière de ses ventes, la recon­ver­sion vers la vente en ligne arri­vant tardi­ve­ment. Place du Marché vend sur sa plate­forme en ligne des surge­lés, des articles d’épi­ce­rie et des produits frais. Le groupe, qui compte égale­ment, outre la société Eismann, la filiale logis­tique Toupar­log, soit près de 2 000 personnes au total, a réalisé un chiffre d’af­faires de 200 millions d’eu­ros lors de son exer­cice 2021–2022, clos le 31 mars dernier.