Fin du parcours bour­sier de Scien­ti­fic Brain Trai­ning – SBT, la société d’ori­gine lyon­naise spécia­li­sée dans le conseil et le déve­lop­pe­ment de services inno­vants, inté­grant nouvelles tech­no­lo­gies, ingé­nie­rie cogni­tive et neuros­ciences. Cette entre­prise a été créée, à l’ori­gine par Michel Noir, l’an­cien député-maire de Lyon et ancien ministre du Commerce exté­rieur. Patron opéra­tion­nel de l’en­tre­prise au démar­rage, Michel Noir en était devenu ensuite le président du conseil de surveillance.

Les action­naires de SBT avaient engagé, début septembre, une offre volon­taire de rachat -OVR- visant à acqué­rir un nombre maxi­mum de 404 062 actions SBT non déte­nues par le groupe initia­teur composé de la société Humanco, la société Lyon­naise de conseil et de parti­ci­pa­tions LCP, ainsi que Soca­dif Capi­tal Inves­tis­se­ments, en sa qualité d’ac­tion­naire poten­tiel, une fois la conver­sion en actions nouvelles de l’in­té­gra­lité de ses OCA (obli­ga­tions conver­tibles en actions). A l’is­sue de l’offre volon­taire de rachat des actions au prix de 5,53 euros par action du 5 septembre au 10 octobre inclus, le groupe initia­teur détient désor­mais 96,91% du capi­tal de SBT et a demandé à Euro­next Paris la radia­tion des actions Scien­ti­fic Brain Trai­ning – SBT inscrites sur Euro­next Access. La cota­tion ne repren­dra pas. Les actions seront radiées de la cota­tion du marché Euro­next Access, à comp­ter de mardi prochain, 18 octobre. Il est précisé que Soca­dif procè­dera à la conver­sion de l’in­té­gra­lité de ses OCA en actions nouvelles posté­rieu­re­ment à la réali­sa­tion de la radia­tion des actions de la Société. A la suite de la radia­tion des titres sur Euro­next Access il n’est plus possible de céder des titres SBT via Euro­next Paris.